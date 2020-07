Doctorul Anthony Fauci avertizează - Situația din SUA 'chiar nu e bună'

Într-o conversaţie transmisă în direct pe internet cu şeful Institutelor Naţionale de Sănătate, Francis Collins, dr. Fauci a avertizat că 'este o situaţie gravă de care trebuie să ne ocupăm imediat' şi că Statele Unite se confruntă în continuare cu primul val de infectări. El a afirmat că tinerii au nevoie de mai multe îngrijiri, deoarece pacienţii cu vârste sub 40 de ani constituie o parte tot mai mare din totalul cazurilor de coronavirus. Ei pot răspândi virusul, iar tinereţea nu asigură protecţia împotriva îmbolnăvirii grave de COVID-19.

Citește și: Gabriela Firea s-a dezlănţuit: 'Cea mai josnică ticăloşie a omului este trădarea'



'Tinerii nu ar trebui să se simtă invulnerabili la consecinţe grave (...) Ei se pot îmbolnăvi foarte rău', a insistat Fauci.



În ultimele zile, 14 state americane şi-au depăşit recordurile de cazuri noi. Numai de la începutul lui iulie, bilanţul făcut de ziarul New York Times arată 250.000 de teste pozitive.

În statul New York, cu circa 19 milioane de locuitori, cel mai grav afectat de epidemie, s-au înregistrat până acum aproape 400.000 de cazuri şi circa 30.000 de decese, din care două treimi în metropolă. Statele Texas şi Florida, printre altele, au confirmat intensificări ale epidemiei. Primarul din Miami a revenit asupra unor măsuri de redeschidere a economiei şi a avertizat că în curând ar putea fi închise din nou şi plajele.



Guvernatorul statului New York, Andrew Cuomo, l-a criticat din nou pe preşedintele Donald Trump pentru modul în care abordează epidemia, refuzând să poarte mască de protecţie şi negând pericolul epidemiei, ceea ce 'facilitează' şi 'încurajează' virusul. 'Nu suntem Statele Unite ale negării. Nu am fost niciodată o naţiune care a excelat fiindcă refuză să recunoască problema', a adăugat el. În statul pe care îl conduce, numărul zilnic de cazuri noi a scăzut mult în ultimele săptămâni, în urma restricţiilor şi a regulilor de igienă.



Într-un discurs ţinut la sfârşitul săptămânii trecute, cu ocazia Zilei Independenţei Statelor Unite (4 iulie), Trump a susţinut, fără a prezenta dovezi, că 99% din cazurile de coronavirus sunt 'complet inofensive', iar strategica sa de combatare a virusului 'merge bine'.