'Doctorului care nu recomandă vaccinul să i se ridice diploma de practică' - părerea neurochirurgului Vlad Ciurea

Neurochirurgul Vlad Ciurea spune că medicii care se opun vaccinării ar trebui să rămână fără dreptul de liberă practică. Dr. Vlad Ciurea e de părere că „lipsa de educaţie” – chiar şi la acest nivel – e de vină pentru această situaţie.

„Este o lipsă de educaţie. Şi mai e ceva. Scuzaţi-mă, eu lucrez într-un spital privat. Directorii numai au întors privirea, aşa, către noi şi ne-am vaccinat toţi. Pe de-o parte, este elementul de conştiinţă – că am părul alb, sunt chirurg şi trebuie să mă duc în faţa unui pacient – iar al doilea, consultaţiile, face to face, te apropii de o anumită persoană. Şi noi trebuie să respectăm anumite reguli, dacă noi nu le respectăm, cine să le respecte? Noi trebuie să fim un exemplu.

Sunt uimit când aud că doamnele asistente sau corpul de brancardieri, sau TESA care lucrează în spital nu se vaccinează”, a explicat neurochirurgul Vlad Ciurea, citat de ADEVĂRUL.RO.

Întrebat ce părere are despre un medic care le recomandă pacienţilor lui să nu se vaccineze, neurochirurgul a răspuns: „Că nu e doctor! În Facultatea de Medicină se predă un an întreg (cursul despre – n.r.) bolile infecţioase şi bolile tropicale. (…) A trebui să ajung în Amazon şi trebuia să fiu vaccinat contra febrei galbene. Şi m-au întrebat: 'Chiar aveţi vaccinul?' Eu aveam o hârtie. Au spus: 'Dacă nu aveţi, nu intraţi, că sigur muriţi'. Şi nu am intrat în Amazon pentru asta”.

Dr. Vlad Ciurea e de părere că medicii care le recomandă pacienţilor să nu se vaccineze ar trebui să rămână fără dreptul de liberă practică.

„Ar trebui ca aceşti doctori să fie ei înşişi convinşi că ceea ce spun este corect, iar cuvântul unui doctor este lege pentru pacientul lui şi pentru comunitatea lui, adică familia şi cei apropiaţi. Dacă propovăduieşti asemenea lucruri, înseamnă că tu nu eşti convins de facultatea ta de medicină, pe care ai absolvit-o. L-am auzit pe dr. Streinu-Cercel, profesor de boli infecţioase, care a zis clar: doctorului care nu recomandă vaccinul să i se ridice diploma – a spus-o şi aşa şi gândeşte. Gândesc exact la fel”, a mai spus dr. Vlad Ciurea.

Context

12% dintre lucrătorii din sistemul de sănătate nu s-au vaccinat anti-COVID nici acum, la şapte luni de la debutul campaniei de vaccinare, a cărei primă etapă li se adresa tocmai lor, din considerentul că personalul din „linia întâi” trebuie imunizat cu precădere: nu doar pentru protecţia lor, ci şi a pacienţilor. Potrivit informaţiilor de la Comitetul Naţional pentru Campania de Vaccinare (CNCAV), dintre cei 322.083 de angajaţi din domeniul sănătăţii şi din serviciile medicale şi de îngrijire la domiciliu s-au vaccinat 311.369 cu ambele doze. Asta înseamnă că 10.714 angajaţi în domeniul sănătăţii (12%) nu sunt protejaţi contra variantelor virale ale SARS-CoV-2 care circulă la acest moment şi, în caz de infectare, vor transmite virusul pacienţilor care vin în spital.