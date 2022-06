'Doctorul de copaci' Nicușor Dan, după ce un arbore s-a prăbușit în Cișmigiu: 'Avea toate semnele vitale. Nu avea niciun semn că ar fi bolnav în vreun fel'

Primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, a declarat marţi că arborele prăbuşit în Parcul Cişmigiu avea toate semnele vitale şi nu existau indicii asupra faptului că ar fi bolnav.

"Am avut în urmă cu un an anumite întârzieri în ceea ce priveşte semnarea avizelor de defrişare şi de toaletare, pentru că înainte - de teama crengilor care cad pe maşini şi a vecinilor care semnalau diverse probleme cu copacii - orice cerere venea era semnată de către Primăria Municipiului Bucureşti. Avem cu toţii în cap imaginile acelea cu arborii care erau ciuntiţi şi un an mai târziu se uscau. Fenomenul acesta l-am întrerupt, dar asta a însemnat o cantitate de muncă mai mare şi întârzierile care au fost. Legat strict de copacul din Cişmigiu, el nu avea niciun semn că ar fi bolnav în vreun fel. Într-un an se semnează defrişări/toaletări de ordinul 5.000-6.000 de copaci în Bucureşti", a spus el, pentru TVR Info.

Nicuşor Dan a menţionat că Primăria deţine un tomograf care verifică starea de sănătate a arborilor, dar că acesta nu poate fi folosit pentru toţi cei 300.000 de copaci din Bucureşti.

"Acesta avea toate semnele vitale, nu era niciun semn că ar urma să cadă", a explicat el.

Întrebat dacă e mulţumit de modul în care comunică ALPAB, Nicuşor Dan a replicat că sunt "lucruri de îmbunătăţit" şi în modul în care comunică primarul general.

"Nu sunt mulţumit nici de cum comunică primarul Municipiului Bucureşti, dacă mă întrebaţi pe mine. Şi sunt evident lucruri de îmbunătăţit în direcţia asta. Dacă vorbim strict de ALPAB, doamna director de acolo are mai puţin de zece zile de când a fost numită în funcţia aceasta", a mai spus el.