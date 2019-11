DOCUMENT Una dintre șefele PSD și-a dat DEMISIA: Explicațiile care stau în spatele gestului

Preşedintele PSD Sector 2, Rodica Nassar, și-a înaintat demisia din funcția pe care o deținea, de la sfârșitul lunii august 2017, în cadrul Ministerului Sănătății.

Într-o cerere adresată lui Ludovic Orban, noul premier al României, Nassar anunță că demisionează începând miercuri, 6 noiembrie, din funcția de secretar de stat în cadrul Ministerului Sănătății.

”Cu bune, cu rele, cu reușite, dar și cu neîmpliniri, cu momente de bucurie, dar și cu foarte mult stres, astăzi am încheiat un alt capitol din viața mea!Un gest de corectitudine politica însoțit de mulțumiri fata de toți colegii mei care au avut încredere in mine și m-au susținut in ocuparea unei funcții de mare responsabilitate publica, înseamnă demisia mea începând cu data de 6 noiembrie 2019!

Felicitari tuturor colegilor care au făcut parte din Guvernul PSD condus de Prim-ministrul Viorica Dancila și multe realizări in continuare!Viitorul ne aparține!Veti vedea!”, a precizat, pe Facebook, Rodica Nassar, după ce și-a dat demisia.

