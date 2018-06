DOCUMENTAR - Tot ce trebuie să știi despre Cupa Mondială din Rusia: stadioanele, programul și meciurile

Cupa Mondială de fotbal din Rusia, competiţie care începe joi, se va disputa pe 12 stadioane din 11 oraşe, până la 15 iulie.

Arenele pe care fanii îşi vor putea urmări favoriţii la turneul final au fost construite sau renovate pentru CM. Competiţia va fi deschisă de partida Rusia – Arabia Saudită, pe stadionul Lujniki din Moscova, care va găzdui şi finala Cupei Mondiale.

Prezentarea celor 12 stadioane ale CM din Rusia:

STADIONUL LUJNIKI

Oraşul gazdă: Moscova

Capacitate: 80.000 de locuri

Va găzdui şapte partide de la CM, între care şi meciul de deschidere şi finala: Rusia – Arabia Saudită, Germania – Mexic, Portugalia – Maroc, Danemarca – Franţa, din grupe, o partidă din optimi, una din semifinale şi finala.

Principalul stadion al CM-2018 a fost construit iniţial pentru a găzdui prima ediţie a Spartakiadei, în 1956. De atunci, a găzduit numeroase evenimente sportive şi culturale, între care Jocurile Olimpice de vară din 1980, CM de hochei pe gheaţă, de atletism şi de rugby, precum şi concerte ale unor muzicieni importanţi. Gazda partidelor naţionalei Rusiei, arena Lujniki a primit şi echipele moscovite Spartak, ŢSKA şi Torpedo. În total, pe acest stadion s-au disputat peste 3.000 de meciuri.

Reconstrucţia stadionului a început în 2013. Un aspect crucial al proiectului a fost menţinerea faţadei istorice a arenei, care este un punct de referinţă pentru Moscova. Interiorul arenei a fost renovat complet, s-a renunţat la pista de atletism şi tribunele au fost apropiate de teren şi li s-au adăugat două niveluri. Capacitatea stadionului a fost mărită de la 78.000 la 80.000 de locuri.

După Cupa Mondială, stadionul Lujniki va rămâne principala arena de fotbal a Rusiei şi va găzdui în continuare meciurile naţionalei.

STADIONUL SANKT PETERSBURG

Oraşul gazdă: Sankt Petersburg

Capacitate: 67.000 de locuri

Va găzdui şapte meciuri de la CM: Maroc – Iran, Rusia – Egipt, Brazilia – Costa Rica, Nigeria – Argentina, din grupe, o partidă din optimi, una din semifinale şi finala mică.

Este construit pe insula Krestovski, în locul stadionului Kirov, care a fost una dintre cele mai mari arene ale ţării, cu o capacitate de 110.000 de locuri. Stadionul a găzduit meciul de deschidere şi finala Cupei Confederaţiilor, în 2017.

Arhitectul Kisho Kurosawa a conceput arena ca o navetă spaţială care a aterizat pe ţărmul golfului Finlandei. Stadionul are şapte etaje, are o înălţime de 79 de metri şi se numără printre cele mai moderne din lume. Are acoperiş retractabil şi poate găzdui evenimente pe tot parcursul anului, chiar şi iarna, când temperatura în incintă este de 15 grade Celsius.

Pe acest stadion joacă echipa Zenit Sankt Petersburg meciurile de pe teren propriu. Arena poate găzdui diverse evenimente, de la concerte până la competiţii sportive pentru mai multe discipline. În 2020, pe stadionul din Sankt Petersburg se vor disputa trei partide din grupele Campionatului European şi una din sferturile competiţiei continentale.

STADIONUL SPARTAK

Oraşul gazdă: Moscova (districtul Tuşino)

Capacitate: 45.000 de locuri

Va găzdui cinci meciuri de la CM: Argentina – Islanda, Polonia – Senegal, Belgia – Tunisia, Serbia – Brazilia, din grupele competiţiei, şi o partidă din optimi.

Construcţia arenei echipei Spartak a început în 2010 şi primul meci găzduit a fost Spartak Moscova – Steaua Roşie Belgrad, scor 1-1, la 5 septembrie 2014. În 2017, stadionul a găzduit meciuri din cadrul Cupei Confederaţiilor.

Faţada stadionului este compusă din sute de romburi alb-roşii care reprezintă logo-ul clubului Spartak. Faţata poate fi modificată în funcţie de echipa care joacă în arenă. Atunci când joacă Spartak Moscova, culorile faţadei sunt alb şi roşu, iar când joacă naţionala Rusiei, faţada este în culorile de pe drapelul Rusiei.

Stadionul Spartak găzduieşte şi muzeul Spartak Moscova, fan clubul oficial al grupării moscovite şi magazinul clubului.

După Cupa Mondială din acest an, în zona stadionului va fi construit un complex rezidenţial.

STADIONUL FIŞT

Oraşul gazdă: Soci

Capacitate: 48.000 de locuri

Va găzdui şase meciuri la CM Portugalia – Spania, Belgia – Panama, Germania – Suedia, Australia – Peru, din grupe, o partidă din optimi şi una din sferturi.

Amplasat în Parcul Olimpic din Soci, stadionu Fişt a fost construit pentru Jocurile Olimpice de iarnă din 2014 şi a găzduit ceremoniile de deschidere şi de închidere ale JO. Arena a fost renovată pentru Cupa Mondială de fotbal şi reinaugurată în 2017, când a găzduit meciuri din cadrul Cupei Confederaţiilor.

Stadionul Fişt a fost denumit după Muntele Fişt şi are un aspect asemănător cu un munte acoperit de zăpadă.

Arena va găzdui după CM unele meciuri ale naţionalei Rusiei şi alte evenimente sportive.

STADIONUL KALININGRAD

Oraşul gazdă: Kaliningrad

Capacitate: 35.000 de locuri

Va găzdui patru meciuri din grupele CM: Croaţia – Nigeria, Serbia – Elveţia, Spania – Maroc, Anglia – Belgia

A fost construit pentru Cupa Mondială pe insula Oktiabrski, în inima oraşului Kaliningrad. Alegerea Kaliningradului ca gazdă a unor meciuri de la CM a determinat autorităţile locale să amenajeze insula, care de secole era o zonă în mare parte sălbatică, neexploatată de oameni.

După turneul final, în jurul stadionului va fi construit un ansamblu rezidenţial.

Stadionul Kaliningrad este construit pentru a putea găzdui atât meciuri de fotbal, cât şi alte evenimente sportive şi concerte. Pe această arena va juca meciurile de pe teren propriu echipa Baltika Kaliningrad.

VOLGODRAD ARENA

Oraşul gazdă: Volgograd

Capacitate: 45.000 de locuri

Va găzdui patru meciuri din grupele CM: Tunisia – Anglia, Nigeria – Islanda, Arabia Saudită – Egipt, Japonia – Polonia.

Volgograd Arena a fost construită în locul stadionului Central, aproape de Memorialul Kurgan Mamaiev. Stadionul arată ca un con inversat, cu exteriorul cu aspect de grilaj.

Stadionul a găzduit la 9 mai finala Cupei Rusiei, câştigată de FC Tosno cu scorul de 2-1 în faţa echipei Avangard Kursk.

După Cupa Mondială, arena va găzdui meciurile de acasă ale echipei FC Rotor.

EKATERINBURG ARENA

Oraşul gazdă: Ekaterinburg

Capacitate: 35.000 de locuri

Va găzdui patru meciuri din grupele CM: Egipt – Uruguay, Franţa – Peru, Japonia – Senegal, Mexic – Suedia.

Stadionul din Ekaterinburg, pe care joacă FC Ural, una dintre cele mai vechi echipe din Rusia, a fost construit în 1953. De atunci, a fost renovat de câteva ori, ultima dată pentru Cupa Mondială. La fiecare renovare, faţada istorică a arenei a rămas neatinsă, ca o moştenire arhitecturală. Arena prezintă numeroase elemente arhitecturale şi decorative tipice neoclasicismului sovietic.

După CM, stadionul va fi folosit în continuare de FC Ural.

KAZAN ARENA

Oraşul gazdă: Kazan

Capacitate: 45.000 de locuri

Va găzdui şase meciuri de la CM: Franţa – Australia, Iran – Spania, Polonia – Columbia, Coreea de Sud – Germania, din grupe, o partidă din optimi şi una din sferturi.

A fost construit pentru Jocurile Mondiale Universitare din 2013, la care a găzduit ceremoniile de deschidere şi de închidere. După terminarea Universiadei, în arenă a fost amenajat un teren de fotbal. Primul meci pe Kazan Arena a avut loc în august 2013: Robuun Kazan – Lokomotiv Moscova, scor 1-1. Pe acest stadion s-au disputat şi meciuri din cadrul Cupei Confederaţiilor, în 2017.

Kazan Arena a fost concepută de aceeaşi firmă de arhitectură ca Stadionul Wembley şi Stadionul Emirates, din Londra. Are un design unic, care se încadrează armonios în peisajul urban din Kazan. Când este văzută de sus, arena, aflată pe malul râului Kazanka, seamănă cu un nufăr.

După Cupa Mondială, pe Kazan Arena se vor disputa meciurile de pe teren propriu ale echipei Rubin Kazan.

Arena poate găzdui şi alte evenimente sportive, precum şi concerte. În 2015, în stadion s-au desfăşurat Campionatele Mondiale de Nataţie, pentru care s-au construit două bazine de înot în interiorul arenei.

STADIONUL NIJNI NOVGOROD

Oraşul gazdă: Nijni Novgorod

Capacitate: 45.000 de locuri

Va găzdui şase meciuri de la CM: Suedia – Coreea de Sud, Argentina – Croaţia, Anglia – Panama, Elveţia – Costa Rica, din grupe, o partidă din optimi şi una din sferturi.

Stadionul Nijni Novgorod a fost construit la confluenţa fluviului Volga cu râul Oka, aproape de catedrala Alexander Nevski.

Designul arenei a fost inspirat de aspecte ale naturii, apă şi vânt. Faţada este semitransparentă, înconjurată de stâlpi triunghiulari.

După Cupa Mondială, stadionul va găzdui meciurile de acasă ale echipei Olimpiets Nijni Novgorod.

SAMARA ARENA

Oraşul gazdă: Samara

Capacitate: 45.000 de locuri

Va găzdui şase meciuri de la CM: Costa Rica – Serbia, Danemarca – Australia, Uruguay – Rusia, Senegal – Columbia din grupe, o partidă din optimi şi una din sferturi.

Construcţia stadionului a început în iulie 2014. Arena este amplasată în districtul Radiosentr şi se află într-o zonă rezidenţială, cu infrastructură bună.

Designul arenei este bazat pe tematica spaţială, ca un omagiu pentru activitatea din regiune în industria aerospaţială. Stadionul arată ca o farfurie zburătoare.

După Cupa Mondială, stadionul va găzdui meciurile de acasă ale echipei Krîlia Sovetov.

ROSTOV ARENA

Oraşul gazdă: Rostov-pe-Don

Capacitate: 45.000 de locuri

Va găzdui cinci meciuri de la CM: Brazilia – Elveţia, Uruguay – Arabia Saudită, Coreea de Sud – Mexic, Islanda – Croaţia, din grupe, şi o partidă din optimi.

Rostov Arena, un stadion nou, se află pe malul stâng al râului Don şi are un design care se încadrează în peisajul pitoresc. Forma acoperişului stadionului aminteşte de meandrele râului. Tribunele aflate la diverse înălţimi le permit spectatorilor să se bucure nu doar de ce se petrece pe teren, ci şi să se bucure de priveliştea din axterior.

După Cupa Mondială, pe Rostov Arena vor avea loc meciurile de acasă ale echipei FC Rostov.

MORDOVIA ARENA

Oraşul gazdă: Saransk

Capacitate: 44.000 de locuri

Va găzdui patru meciuri din grupe: Peru – Danemarca, Columbia – Japonia, Iran – Portugalia, Panama – Tunisia.

Construcţia stadionului din Saransk a început în 2010, când s-au împlinit 1000 de ani de la unificarea poporului mordovian cu alte grupuri entice ale Rusiei. Arena este amplasată în centru oraşului, pe malul râului Insar.

Stadionul are formă ovală şi este colorat în portocaliu, roşu şi alb, un omagiu adus culorilor din arta populară din regiune.

După Cupa Mondială, unele structuri temporare ale stadionului vor fi demolate, iar capacitatea arenei va fi scăzută la 25.000 de locuri. Spaţiile eliberate vor fi folosite pentru construirea unor terenuri de volei, tenis şi baschet, precum şi pentru centre de fitness. Stadionul va fi gazda meciurilor de pe teren propriu ale echipei Mordovia Saransk.

Programul meciurilor de la Cupa Mondială, care începe, joi, în Rusia: