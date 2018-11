Documentarele 'RGB' și 'Won’t You Be My Neighbor?' se află între filmele nominalizate la Producers Guild Awards 2019

Documentarele „RGB”, de Julie Cohen şi Betsy West, şi „Won’t You Be My Neighbor?”, de Morgan Neville, se numără între filmele nominalizate la Producers Guild Awards 2019, scrie news.ro.

Sindicatul Producătorilor Americani (Producers Guild of America, PGA) a anunţat marţi nominalizările la categoria „cel mai bun documentar”.

Nominalizările pentru celelalte categorii vor fi anunţate pe 4 ianuarie, iar gala de decernare a premiilor va avea loc pe 19 ianuarie, la Beverly Hilton.

La categoria cea mai bună producţie a unui documentar lansat pe marile ecrane au fost alese „The Dawn Wall”, regizat de Josh Lowell şi Peter Mortimer, despre o echipă formată din doi oameni care încearcă să escaladeze monolitul El Capitan, „Free Solo”,de Jimmy Chin şi Elizabeth Chai Vasarhelyi, despre căţărătorul Alex Hannold, care încearcă să urce aceeaşi stâncă fără susţinere, „Hal”, de Amy Scott, despre regizorul Hal Ashby, „Into the Okavango”, de Neil Gelinas, despre o expediţie în Angola, Namibia şi Botswana, „RGB”, de Julie Cohen şi Betsy West, despre viaţa şi cariera judecătoarei Ruth Bader Ginsburg, „Three Identical Strangers”, de Tim Wardle, despre trei tineri adoptaţi care se întâlnesc şi află că sunt tripleţi care au fost separaţi după naştere, şi „Won’t You Be My Neighbor?”, de Morgan Neville, despre omul de televiziune Fred Rogers.

Neville a câştigat un Oscar în 2014, pentru documentarul „Twenty Feet from Stardom”.

La ceremonia din ianuarie, preşedintele Marvel Studios, Kevin Feige, va acorda premiul „David O. Selznick” pentru întreaga activitate.

Gala PGA Awards 2019 este condusă de Donald De Line şi Amy Pascal.