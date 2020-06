Documentarul '40 Years of Rocky', narat de Sylvester Stallone, va fi lansat online

Documentarul „40 Years of Rocky: The Birth of a Classic”, despre filmul care l-a făcut celebru pe Sylvester Stallone, va fi lansat online pe 9 iunie.

Sylvester Stallone povesteşte cum a lucrat pentru lungmetrajul din 1976, care a fost premiat cu trei premii Oscar, inclusiv pentru „cel mai bun film”. Documentarul cuprinde imagini inedite captate de regizorul John G. Avildsen, potrivit news.ro.

„40 Years of Rocky: The Birth of a Classic” este scris şi regizat de Derek Wayne Johnson.

„Este un fragment fermecător din istoria filmului narat de însuşi Rocky, Sylvester Stallone, şi va oferi publicului o experienţă intimă şi, pe alocuri, emoţională”, a spus Johnson, citat de IndieWire.

Documentarul va fi disponibil on-demand.