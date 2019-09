Documentarul Colectiv va fi prezentat în premieră la Veneția

Filmul "colectiv", un documentar despre incendiul din clubul bucureştean, în urma căruia, acum patru ani, au murit 64 de persoane, a fost prezentat miercuri la Festivalul de la Veneţia, în afara competiţiei.

Premiera a fost precedată de o conferinţă de presă, la care au participat, alături de regizorul Alexander Nanau, protagonişti şi membri ai echipei de producţie: Antoaneta Opriş, Bianca Oană, Mihai Grecea, Cătălin Tolontan, Mirela Neag, Răzvan Luţac, Camelia Roiu, Vlad Voiculescu, Tedy, Narcis şi Mihaela Hogea, informează un comunicat transmis AGERPRES.

Membrii echipei au păşit, apoi, pe covorul roşu pe acordurile piesei "The Day We Die" a trupei Goodbye to Gravity.



Producţia este, conform organizatorilor Festivalului de Film de la Veneţia, primul documentar românesc selectat în cadrul Mostrei.

"colectiv" este un documentar observaţional care spune povestea primului an de după incendiul din clubul Colectiv. Filmul urmăreşte cu egal interes autorităţi şi jurnalişti, într-o interacţiune permanentă de căutare şi expunere a adevărului, arată sursa citată.