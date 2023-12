Documentarul 'Mrs. Buică', în regia lui Eugene Buică, are vineri premiera în cinematografele din România

Documentarul „Mrs. Buică“, în regia lui Eugene Buică, are premiera în cinematografele din România vineri, după ce a fost selectat în competiţia locală la cea de-a 30-a ediţie a Astra Film Festival, relatează News.ro.

Fugită din faţa comunismului, o familie de români trăieşte visul american, dar nu poate scăpa de păcatele sufletului balcanic. Iubire, scandal, tragedie şi destrămarea căsniciei unor părinţi, sub ochii unui fiu care documentează totul.

Documentarul semnat de Eugene Buică a avut săptămâna trecută o proiecţie la care au participat numeroşi reprezentanţi ai industriei de film şi mass-media, printre care regizorii Nae Caranfil, Paul Negoescu, actorii Cristi Popa, Alex Bogdan, Antoaneta Cojocaru, Cătălina Mihai.

Documentarul surprinde imagini filmate pe parcursul a 24 de ani în România şi în America.

Atunci când o parte din membrii familiei Buică se reîntorc în 1998 pentru scurtă vreme din America (ţara adoptivă) în ţara lor natală, România, Doamna Buică îl atacă jucăuş şi uneori cu note de cruzime, pe soţul ei exploziv şi diagnosticat cu cancer. Fiul lor, Eugene, reuşeşte să surprindă disfuncţionalitatea cuplului, în timp ce căsnicia lor se destramă.

În anul 2000, Eugene Buică reuşeşte să filmeze la New York interviuri profesioniste cu fiecare dintre părinţii săi. Doamna Buică îşi arată caracterul şarmant şi manipulator, prezentând o realitate paralelă în care domnul Buică, deja slăbit de boala agresivă, se caţără în exterior pe geamurile sigilate ale apartamentului ei. La final, Eugene încearcă să-şi salveze mama bolnavă, care s-a mutat între timp în România, dar doamna Buică refuză, rugându-l să îşi amintească de ea în ipostazele surprinse de filmările lui.

Eugene Buică s-a născut în Bucureşti, iar la vârsta de 10 ani s-a mutat împreună cu familia sa la New York. După ce a finalizat cursurile Universităţii din Pennsylvania, a absolvit The Neighborhood Playhouse În N.Y., unde l-a avut ca profesor de actorie pe legendarul Sanford Meisner.

Ca actor, a avut roluri în peste 50 de piese de teatru, filme, seriale de televiziune şi reclame. Apariţii notabile pe scena tearelor includ "The Sound of Music" pe Broadway, "Coriolanus" la McCarter Theater din Princeton sau "The Swan" la Lincoln Center în Manhattan. În ceea ce priveşte filmele: "Glass Necktie", "The Group", "Merchants of Venus", "Float", şi, cel mai recent, "Jolt" cu Kate Beckingsale, iar ca seriale: "ER", "Goode Behavior", "Days of Our Lives" sau "Becker". Între anii 2000 şi 2019 Eugene Buică a fost director artistic şi fondator al Academiei de Actorie The Acting Corps, de care au beneficiat atât comunitatea americană, cât şi cea internaţională, pregătind un număr de peste 4.700 de actori. A scris, produs şi jucat în episodul pilot al serialului de comedie "The Romanian/Românul", care în prezent este în dezvoltare pentru a deveni un serial de televiziune. După 24 de ani de la prima filmare, a finalizat montajul filmului documentar "Mrs. Buică".