Documentarul „Natalie Wood: What Remains Behind” va fi lansat de HBO pe 5 mai. Pe lângă imagini inedite de arhivă, această producţie cuprinde şi primele relatări, în patru decenii de la moartea actriţei, făcute de Robert Wagner, care îi era soţ la momentul decesului, potrivit news.ro.

Documentarul a fost supervizat de fiica actriţei, Natasha Gregson-Wagner.

El curpinde documente, înregistrări audio, video şi fotografii care nu au mai fost publicate până acum - precum cele de la a doua nuntă a lui Wood cu Wagner, dar şi interviuri cu actori, prieteni şi personalităţi din industria filmului, precum Mia Farrow, Robert Redford şi însuşi Wagner.

Natalie Wood şi Robert Wagner au fost căsătoriţi între anii 1957 şi 1962 şi din 1972 până la moartea actriţei, în 1981, despre care autorităţile au spus că a fost accidentală, însă asupra căreia continuă să planeze misterul.

Este pentru prima dată de atunci când Wagner, care a împlinit 90 de ani în luna februarie, vorbeşte efectiv despre cele întâmplate. El face relatările fiicei lui, care îl intervievează. Wagner este protagonistul unei recente biografii „Natalie Wood: The Complete Biography”, scrisă de Suzanne Finstad.

Citește și: BOR reacționează după declarația președintelui: BOR a respectat întocmai toate normele impuse prin leg

Regizat de Laurent Bouzereau, documentarul a fost prezentat anul acesta la festivalul Sundance.

Natalie Wood a fost găsită înecată în anul 1981, după ce a navigat pe un iaht în California alături de actorii Robert Wagner şi Christopher Walken. Deşi iniţial a fost stabilit că decesul ei a fost un accident, au rămas întrebări fără răspuns cu privire la moartea actriţei.

Născută pe 20 iulie 1938, Natalia Nikolaevna Zaharenko, cunoscută cu numele Natalie Wood, a fost o actriţă americană, fiică a doi imigranţi ruşi. În copilărie, artista a apărut în filme precum „Miracle on 34th Street” şi „The Ghost and Mrs Muir”. A fost nominalizată la Oscar la categoria „cea mai bună actriţă într-un rol secundar” pentru interpretarea ei din „Rebel Without a Cause”, şi la categoria „cea mai bună actriţă în rol principal”, pentru „Splendor in the Grass” şi „Love with the Proper Stranger”.

Actriţa a fost căsătorită de două ori cu Robert Wagner, în perioadele 1957 – 1962, respectiv 1972 – 1981. În timpul celui de-al doilea mariaj al lor, actriţa a născut o fiică, Courtney Wagner. Între anii 1969 şi 1972, Natalie Wood a fost căsătorită cu producătorul de film Richard Gregson, aceştia având împreună o fiică, actriţa Natasha Gregson Wagner.

Robert Wagner a mai avut o căsnicie, în perioada 1963 – 1971, cu actriţa Marion Marshall, iar din 1990 este căsătorit cu actriţa Jill St. John.