Documentarul 'Pământul e albastru ca o portocală', regizat de ucraineanca Iryna Tsilyk, va fi difuzat, în premieră, la TVR1

Documentarul „Pământul e albastru ca o portocală", semnat de scriitoarea şi regizoarea ucraineană Iryna Tsilyk, se vede joi, în premieră la TVR 1, de la ora 22.10, la TVR1.

Pentru a depăşi traumatismul psihic cauzat de traiul într-o zonă de război, Anna şi cei patru copii ai ei îl transformă în artă.

Când scriitoarea şi realizatoarea de film ucraineancă Iryna Tsilyk vizitează pentru prima dată casa familiei Trofymchuk-Gladky, în oraşul Krasnohorivka din zona de război Donbas, este surprinsă de ceea ce găseşte: Anna, mamă singură, locuieşte alături de cei patru copii ai săi în zona de război din prima linie din Donbas, Ucraina. În timp ce lumea exterioară este dominată de bombardamente şi haos, familia reuşeşte să păstreze casa ca pe un refugiu sigur, plin de viaţă şi de lumină, conform news.ro.

Cum toţi membrii familiei au o pasiune pentru cinema, cei cinci decid să realizeze un film inspirat de viaţa lor în timp de război. Procesul creativ ridică întrebarea referitoare la puterea lumii magice a cinematografiei în vremuri catastrofale. Cum să ilustrezi războiul prin ficţiune? Pentru Anna şi copii, transformarea traumei într-o operă de artă este modalitatea supremă de a-şi păstra umanitatea.

„Când filmam ultima scenă a filmului („scena premierei"), am avut un moment foarte special şi, totodată, foarte suprarealist. Mă uitam la filmul personajelor mele împreună cu spectatorii şi se auzeau sunete de bombardamente în filmul lor. Şi apoi am ieşit puţin pe coridor şi am auzit sunetele adevărate ale bombardamentelor de afară. Este ceva obişnuit pentru acest oraş. Se aud aceste sunete aproape în fiecare noapte acolo. Dar a fost un moment foarte special, când mi-am dat seama că sunete din film şi sunete din realitate s-au întrepătruns... Este la fel cu vieţile noastre şi viaţa mea, de asemenea. Sunt regizor şi vin în Donbas să-mi fac filmele, da. Dar, în acelaşi timp, mă simt profund legată de această regiune şi de modul lor de viaţă. Şi mă întreb – unde este acea linie subţire dintre artă şi realitate? Încă nu am niciun răspuns”, mărturisea regizoarea documentarului, Iryna Tsilyk.

Având la bază poezia cu acelaşi titlu a scriitorului francez Paul Eluard, documentarul „Pământul e albastru ca o portocală" (The Earth Is Blue As An Orange, Ucraina-Lituania, 2020) se vede în premieră la TVR 1 pe 21 aprilie, de la ora 22.10.

Premii şi nominalizări:

2020 - Festivalul de Film Sundance - Premiul pentru Regie; Nominalizat la Marele Premiu al Juriului;

2020 - Festivalul de Film de la Zurich - Menţiune Specială; Nominalizat la Marele Premiu pentru cel mai bun film documentar;

2020 - Premiile Uniunii Criticilor din Ucraina - Premiul pentru Cel mai bun film documentar "Kinokolo"; Nominalizat la categoriile "Cel mai bun Regizor" şi "Debutul anului";

2020 - Festivalul Internaţional de Film de la Reykjavik - Menţiune Specială; Nominalizat la Marele Premiu pentru cel mai bun film documentar;

2020 - Millennium Docs Against Gravity, Polonia - Marele Premiu pentru imagine - Vyacheslav Tsvetkov; Premiul Bydgoszcz ART.DOC; Marele Premiu Millenium Bank;

2020 - Festivalul Internaţional dedicat Drepturilor Omului - Menţiune Specială categoria Drepturile omului;

2020 - Festivalul Internaţional de Film de la Berlin - Nominalizat la Premiul Ursul de Argint, categoria Cel mai bun Film din secţiunea Generaţia 14plus;

2020 - Festivalul Internaţional dedicat Drepturilor Omului din Ucraina, Docudays - Marele Premiu la categoriile Naţională şi Internaţională;

2021 - International Documentary Association - Marele Premiu pentru imagine - Vyacheslav Tsvetkov;

2021 - Cinema Eye Honors Awards, SUA - Spotlight Award;

2021 - Festivalul Internaţional de Film de la Seattle - Marele Premiu pentru film documentar;

2021 - Premiile Academiei Ucrainiene de Film - Marele Premiu pentru film documentar "Golden dziga"; Nominalizat la Marele Premiu la categoriile: imagine, montaj, film, public;

2021 - ZagrebDox - Premiul „Filme care contează”

Are arta putere în timpul unui război? Scriitoarea şi regizoarea documentarului Iryna Tsilyk răspunde: „Cu siguranţă, arta are putere - sparge gheaţa dintre noi; ne ajută la procesarea traumei. Ne este mărturie pentru tot ceea ce este amuzant, vesel şi înfruntat cu râs în acest întuneric apăsător”.

Iryna Tsilyk a absolvit în 2005 Universitatea Naţională de Teatru, Cinematografie şi Televiziune din Kiev, secţia de Regie TV. Scurtmetrajele sale de ficţiune şi documentarele anterioare au fost prezentate şi premiate la diverse festivaluri internaţionale de film. Tsilyk a continuat să lucreze, în paralel, şi la cariera ei de scriitor. Unele dintre lucrările sale au fost traduse în diferite limbi şi prezentate la festivaluri literare internaţionale.