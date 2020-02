Documentarul românesc 'Acasă', premiat pentru imagine: 'Minari' şi 'Boys State', marii câştigători

Documentarul românesc ”Acasă”, de Radu Ciorniciuc, a fost premiat la festivalul Sundance pentru imaginea semnată de regizor împreună cu Mircea Topoleanu. Lungmetrajul parţial autobiografic ”Minari”, regizat de cineastul de origine coreeană Lee Isaac Chung, şi documentarul american ”Boys State” au fost desemnate marile câştigătoare ale festivalului, potrivit news.ro.

”Acasă” a fost prima producţie românească selectată în competiţia de documentare din festival.

Filmul spune povestea unei familii care a trăit timp de 20 de ani în Delta Văcăreşti, până când locul a căpătat statutul de zonă protejată – Parcul Natural Văcăreşti, devenind primul parc natural urban din România. Timp de patru ani, regizorul Radu Ciorniciuc a urmărit aventura prin care a trecut familia Enache: de la o viaţă în armonie cu natura la traiul plin de provocări din Capitală. Pe măsură ce membrii familiei fac eforturi să se conformeze regulilor civilizaţiei, încercând să păstreze în acelaşi timp legătura cu natura şi armonia dintre ei, apar întrebări legate de locul lor în lume şi felul în care poate arăta viitorul pentru fiecare.

Citește și: Băsescu, în Parlamentul European, despre migranți: ‘Avem obligația să preluăm copii din insulele grecești în toate statele’

Producţia România-Germania-Finlanda, bazată pe scenariul scris de Lina Vdovîi şi Ciorniciuc, după cartea cu aceleaşi nume lansată în 2017, a concurat cu 11 documentare prezentate în premieră mondială la festivalul din Utah.

În festival a fost prezentat, în afara competiţiei, şi documentarul ”colectiv” al lui Alexander Nanau.

Documentare despre Natalie Wood şi Taylor Swift au făcut parte din lineup-ul de peste 110 titluri al festivalului.

Anul acesta, dintre cei 65 de regizori selectaţi în cele patru competiţii (U.S. Dramatic, U.S. Documentary, World Cinema Dramatic, World Cinema Documentary) 46% sunt femei, 38% persoane de culoare şi 12% identificaţi LGBT.

Citește și: Cine este deputatul care a renunțat la pensia specială

Sundance Film Festival a fost fondat de actorul Robert Redford în anul 1978, cu scopul declarat de a susţine iniţiativele artiştilor independenţi care promovează o viziune nouă asupra cinematografiei, mass-media, live performance, muzicii şi tehnologiei.

U.S. DRAMATIC COMPETITION

Marele premiu al juriului: “Minari”

Premiul publicului: “Minari”

Regie: Radha Blank, “The 40-Year-Old Version”

Premiul „Waldo Salt” pentru scenariu: Edson Oda, “Nine Days”

Premiul special al juriului pentru distribuţie: “Charm City Kings”

Premiul special al juriului pentru autor: Josephine Decker, “Shirley”

Premiul special al juriului pentru neorealism: Eliza Hittman, “Never Rarely Sometimes Always”

U.S. DOCUMENTARY COMPETITION

Marele premiu al juriului: “Boys State”

Premiul publicului: “Crip Camp”

Regie: Garrett Bradley, “Time”

Premiul special al juriului pentru cineast emergent: Arthur Jones, “Feels Good Man”

Premiul special al juriului pentru film cu impact social: Elyse Steinberg, Josh Kriegman, Eli Despres, “The Fight”

Premiul special al juriului pentru montaj: Tyler H. Walk, “Welcome to Chechnya”

Premiul special al juriului pentru inovare în documentar: Kirsten Johnson, “Dick Johnson Is Dead”

WORLD CINEMA DRAMATIC COMPETITION

Marele premiu al juriului: “Yalda, a Night for Forgiveness”

Prmeiul publicului: “Identifying Features”

Regie: Maïmouna Doucouré, “Cuties”

Premiul special al juriului pentru interpretare: Ben Whishaw, “Surge”

Premiul special al juriului pentru viziune: Lemohang Jeremiah Mosese, “This Is Not a Burial, It’s a Resurrection”

Premiul special al juriului pentru scenariu: Fernanda Valadez & Astrid Rondero, “Identifying Features”

WORLD CINEMA DOCUMENTARY COMPETITION

Marele premiu al juriului: “Epicentro”

Premiul publicului: “The Reason I Jump”

Regie: Iryna Tsilyk, “The Earth is Blue as an Orange”

Premiul special al juriului pentru montaj: Mila Aung Thwin, Sam Soko, Ryan Mullins, “Softie”

Premiul special al juriului pentru imagine: Mircea Topoleanu şi Radu Ciorniciuc, “Acasă/ Acasa, My Home”

Premiul special al juriului pentru scriere creativă: Benjamin Ree, “The Painter and the Thief”