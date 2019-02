Documentarul „The Show Must Go On”, despre Queen şi Adam Lambert, va fi lansat în aprilie

Documentarul „The Show Must Go On”, despre Queen şi Adam Lambert, va fi lansat de ABC pe 29 aprilie, a anunţat solistul, scrie news.ro.

Filmul cu o durată de două ore cuprinde imagini din turneele susţinute de Queen cu solistul Adam Lambert încă din 2011.

„Sunt foarte încântat că documentarul «The Show Must Go On – The Queen + Adam Lambert Story» va fi difuzat de ABC pe 29 aprilie”, a scris Adam Lambert pe Twitter, luni, după gala premiilor Oscar, unde a cântat în deschidere împreună cu trupa.

Potrivit NME, documentarul conţine şi interviuri cu chitaristul Brian May şi toboşarul Roger Taylor, dar şi cu actorul Rami Malek, care a jucat rolul Freddie Mercury în filmul biografic „Bohemian Rhapsody”, pentru care a fost premiat cu Oscar.

Brian May, Roger Taylor şi Adam Lambert au cântat pentru prima dată în această formulă în 2009, susţinând împreună de atunci numeroase show-uri sold-out în Statele Unite, America de Sud şi Europa. La Bucureşti, ei au concertat în iunie 2016.

Formaţia Queen a fost înfiinţată în 1970, la Londra. Trupa a cunoscut succesul în formula: Freddie Mercury (voce, pian, chitară), Brian May (chitară, voce), John Deacon (bas) şi Roger Taylor (tobe, voce). După moartea lui Freddie Mercury, pe 24 noiembrie 1991, basistul John Deacon a decis să se retragă din muzică, iar Brian May şi Roger Taylor au continuat să cânte solo, dar şi sub numele Queen, cu diferiţi solişti. În perioada 2004 - 2009, vocalistul formaţiei a fost Paul Rodgers (Free şi Bad Company).

Cu 15 albume de studio, formaţia a fost inclusă în Rock and Roll Hall of Fame, în 2001, şi primit o stea pe Hollywood Walk of Fame, în 2002. Doi ani mai târziu, Queen a fost inclusă în UK Hall of Fame. Albumele formaţiei au fost vândute în aproximativ 200 de milioane de exemplare în întreaga lume.

Adam Mitchel Lambert, născut pe 29 ianuarie 1982, în San Diego (Statele Unite), este cântăreţ, compozitor şi actor, devenit cunoscut, în 2009, în urma participării la concursul TV ”American Idol”, unde s-a clasat pe locul al doilea. Discografia sa cuprinde, până în prezent, trei albume - „For Your Entertainment” (2009), „Trespassing” (2012) şi „The original High” (2015), care au fost vândute în peste 2,5 millioane de copii.