Dodon, după ce procurorii au cerut 30 de zile de arest: Voi rezista

Dosarul politic intentat mie se transformă în principala preocupare a Guvernării PAS, susține Igor Dodon, după ce procurorii anticorupție au solicitat 30 de zile de arest preventiv pentru Igor Dodon, reținut ieri, 24 mai, după mai multe percheziții efectuate.

„Dosarul politic intentat mie se transformă în principala preocupare a Guvernării PAS. Dacă altceva ei nu pot face – nici în economie, nici în dezvoltarea țării, nici în restituirea miliardului furat –, acum lor nu le-a rămas decât să se ocupe de răfuieli cu opoziția”, spune Dodon, transmite Știri.md.

„Se vede că au învățat bine lecțiile lui Plahotniuc, de capturare a justiției și de urmărire penală a oponenților.

Astăzi procurorii controlați de regimul Maiei Sandu mi-au înaintat învinuiri (ieri am fost bănuit) pe mai multe capete de acuzare.

Menționez că, în premieră pentru Republica Moldova, împotriva unui politician și lider de opoziție este format un grup de investigație compus din peste 50 de persoane: procurori, ofițeri de urmărire penală, ofițeri de investigație.

Este evident că acesta e un exces de zel și e o risipă nejustificată de forțe. Majoritatea acestor anchetatori trebuiau să se ocupe azi nu de cazul artificial din jurul lui Dodon, ci de investigarea cazurilor de rezonanță internațională, cum ar fi furtul miliardului, concesionarea aeroportului sau procesele corupționale care au loc acum.

Însă pentru Maia Sandu și PAS, dirijați de Occident, este mai important să distrugă opoziția și să mă denigreze pe mine personal, decât să scoată la iveală fărădelegile făcute cândva sau acum de guvernările de dreapta .

Dar eu voi rezista tuturor acestor presiuni.

Referitor la acuzațiile și învinuirile care mi se aduc – ele toate sunt superficiale, false, fără probe serioase și vor fi respinse de orice instanță de judecată independentă, nu capturată politic.

Cât privește învinuirea de îmbogățire ilicită, procurorii încearcă să demonstreze acest lucru prin rezultatele perchezițiilor efectuate la domiciliul meu și al rudelor mele. Contrar speculațiilor și a interpretărilor propagandistice lansate și promovate de mass-media aservite puterii, vreau să fac câteva concretizări:

La domiciliul meu (casa de la Buiucani) nu au fost depistate decât câteva mii de euro care au confirmare documentală și provin din veniturile mele salariale (peste 1 milion de lei în ultimele 12 luni).

A fost găsită și o recipisă semnată de soția mea, pentru un set de mobilier, în baza unui avans legal oferit și stins transparent.

Aceasta recipisa a fost fotografiata pe ascuns de unul din membrii grupului de urmărire penala si aruncata in mass media in 5 minute.

Înțeleg ca pe acest incident nu s-a autosesizat nimeni.

De ce Celelalte insinuări, nu corespund realității și vor fi ușor demontate în cadrul procesului de judecată.

La mama mea (la Sadova) au fost depistate mijloace bănești ce îi aparțin, inclusiv de la vânzarea unor active ale rudelor, fapt ce va fi legal documentat și demonstrat. Declar pe propria răspundere că nu dețin, direct sau prin persoane interpuse, active mobile și imobile în satul Sadova.

Perchezițiile la cumnatul meu, Petru Merineanu. Dânsul, care a muncit peste 20 de ani în afara țării, chiar a crezut că diaspora este așteptată cu brațele deschise acasă.

A vândut apartamentul din Moscova, declarând banii oficial la intrarea în țară și a hotărât să lanseze o afacere în satul lui natal Molovata Veche, creând astfel câteva zeci de locuri de muncă.

Incidentul cu recipisa, mai puțin plăcut, dar atât de mediatizat în presă, poate fi explicat prin emoțiile unui om, care revine acasă de peste hotare și se trezește la 7 dimineața cu mascații sub ușă, care îi sperie copilul.

Declar că familia mea nu deține imobile în satul Molovata Veche, iar toate cele lansate în spațiul mediatic afiliat puterii nu corespund realității, ceea ce va fi demonstrat foarte ferm în procesul de judecată. Astfel reconfirm încă o dată că nu am alte imobile, active, venituri, afară de cele declarate public, iar acest proces, inclusiv acest capăt de acuzare îl consider a fi un pretext inventat, pentru inițierea răfuielii politice din partea doamnei Maia Sandu, care dorește cu orice preț să înlăture principalul oponent politic.

Învinuirile care se referă la pretinsele acte de corupție, primirea mitei, finanțarea ilegală a partidului, precum și aberanta acuzare de trădare de patrie, ele toate sunt nefondate și se bazează pe înregistrările video făcute ilegal (deci nu pot fi probe în judecată) de către Plahotniuc în iunie 2019, când Moldova a trecut prin una din cele mai mari provocări – lupta directă cu regimul oligarhic, care capturase toate instituțiile statului, fenomen ce se repetă, din păcate, și sub conducerea Maiei Sandu.

Repet ceea ce am mai spus: în iunie 2019 m-am expus unui risc enorm atât eu personal, cât și familia mea, în perioada când purtam pseudo-negocieri cu Plahotniuc, conștientizând că sunt înregistrat video, cu scopul de a debarca regimul oligarhic și de a crea o coaliție guvernamentală anti-oligarhică: PSRM+ACUM (PAS+DA). Mi-a reușit acest lucru și am oferit atunci o nouă șansă Republicii Moldova.

Și vreau să amintesc – beneficiari ai acelor evenimente sunt și actualii conducători ai statului, inclusiv Maia Sandu, care acum pune la cale represalii împotriva opoziției în stilul dictatorial al lui Plahotniuc.

Și în final, vreau să vă asigur că eu înțeleg foarte bine pentru ce și în interesul cui, din țară și din afară, se fac aceste presiuni, se intentează dosare politice la comandă, se organizează justiție televizată selectivă, se propagă ura și îmi este denigrată imaginea publică. Am explicat și în textul meu precedent o parte din motivele care au determinat puterea să pornească organele de forță împotriva mea.

Dar eu sunt ferm convins că poporul deja a înțeles cât de mincinoasă poate fi actuala guvernare, cât de falsă este ea și cât de antidemocratică și răzbunătoare. Și cât de incompetentă esta ea în chestiuni de gestionare a problemelor reale ale țării.

Eu voi rezista presiunilor. Și împreună cu echipa, cu toți membrii și susținătorii Partidului Socialiștilor, cu cetățenii patrioți ai Moldovei vom elibera în cele din urmă țara de acest regim abuziv și mincinos care a capturat instituțiile statului și ne distruge metodic țara, economia, credința și viitorul.

Și încă ceva. Pe parcursul ultimelor 7 luni, de când am decis să mă dezic de mandatul de deputat, am fost avertizat să nu critic Guvernarea și în special Președintele țării. De asemenea, mi s-a recomandat insistent să părăsesc Moldova. Eu însă nu am părăsit țara, deși am avut posibilitate să o fac, dacă aș fi vrut.

Eu nu am plecat, nu am cedat și nu voi ceda nici acum. Lupta continuă. Și nimeni nu vine la putere pentru totdeauna. Deși mulți dintre cei aflați la putere uită de asta.

P.S. Acest mesaj a fost transmis prin intermediul avocaților mei. S-ar putea să fiu lipsit de posibilitatea sau dreptul de a comunica o vreme cu voi, dar fiți siguri că sunt cu gândul alături de toți cei care îmi sunt dragi, sunt cu gândul alături de toți cetățenii Republicii Moldova care așteaptă revenirea țării la normalitate”, a conchis Dodon.

Procurorii în comun cu CNA și SIS au descins astăzi dimineață cu percheziții la domiciliul fostului șef de stat, Igor Dodon, fiind suspectat pe mai multe capete de acuzare.

„Un show de doi bani cu învinuiri grave și neprobate. Atunci când o guvernare nu e în stare să conducă țara, luptă cu opoziția, un cadou de ziua Maiei Sandu”, a comentat secretarul executiv al PSRM, Vlad Batrîncea.