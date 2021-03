Dodon optează pentru consolidarea rolului Parlamentului în Republica Moldova

Fostul preşedinte Igor Dodon este în favoarea consolidării rolului Parlamentului în ţară în actuala situaţie de criză. El a vorbit despre acest lucru în emisiunea sa "Preşedintele Igor Dodon răspunde" postat pe reţelele de socializare.

El a salutat faptul că preşedintele Parlamentului Zinaida Greceanîi este implicată în gestionarea situaţiei şi săptămâna aceasta i-a invitat pe membrii actualului guvern la ea.

"Aceasta este o decizie foarte corectă. Am văzut că preşedintele şi consilierii ei încearcă să guvernul de partea sa, să dea indicaţii miniştrilor.

Administraţia prezidenţială nu are astfel de puteri, noi avem o republică parlamentară. Nu mi-am permis niciodată acest lucru, deşi am fost preşedinte şi am avut sprijinul majorităţii parlamentare, care a aprobat guvernul.

Într-o ţară parlamentară, ar fi bine ca Parlamentul să preia controlul asupra situaţiei în asemenea condiţii, iar rolul speakerului ar fi decisiv", a spus Dodon, care, fiind preşedinte, i-a invitat în mod regulat pe membrii guvernului şi le-a dat instrucţiuni.

În calitate de preşedinte, în 2020, Dodon a creat o comisie pentru modificarea Constituţiei cu scopul tranziţiei la o formă prezidenţială de guvernare.

Unul dintre primele decrete ale Maia Sandu în calitate de preşedinte a fost decretul privind dizolvarea acestei comisii.