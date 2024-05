Dogman de Luc Besson deschide TIFF

Festivalul Internațional de Film Transilvania se deschide cu filmul Dogman al legendarului regizor Luc Besson, proiectat pentru prima dată în România, potrivit mediafax.

Mii de spectatori așteptați la Gala de Deschidere a celei de-a 23-a ediții a Festivalului Internațional de Film Transilvania.

Vineri, 14 iunie, de la ora 20.45, pe marele ecran din Piața Unirii va fi proiectat pentru prima dată în România filmul Dogman (Franța, 2023), al legendarului regizor Luc Besson.

Dogman, prezentat în premieră în competiția festivalului de la Veneția, este construit ca un puzzle care recompune, prin flashback-uri, destinul tragic al lui Doug, un tânăr care în copilărie a fost aruncat de tatăl său abuziv în cușca câinilor de luptă pe care îi antrena. În loc să-l sfâșie, aceștia au devenit familia lui. Ani mai târziu, Doug dă spargeri în apartamentele unor oameni bogați, ajutat de o armată de companioni canini pe care îi numește „copiii lui” și performează într-un club de cabaret. După cum spune un critic de la The New York Times, „este o poveste ciudat de minunată despre reziliență și răzbunare”.

Considerat cel mai hollywoodian dintre regizorii francezi, Luc Besson și-a început cariera în anii ‘80 și a câștigat rapid popularitatea cu Subway, The Big Blue (proiectat în închiderea celei de-a 17-a ediții TIFF, cu ocazia a 30 de ani de la premieră) sau La Femme Nikita. Spre deosebire de precursorii săi din Noul Val Francez, Besson s-a lăudat întotdeauna că nu a terminat o facultate de profil și nici nu a pornit cu o cultură cinematografică bogată, ci a învățat cum se face un film din mers, pe platou.

Cinematograful comercial european nu a mai arătat niciodată la fel după apariția unor filme ca Léon: The Professional, care a lansat cariera lui Natalie Portman, sau The Fifth Element, a cărui distribuție a adunat staruri mondiale ca Bruce Willis, Milla Jovovich sau Gary Oldman. De la thrillere la filme biografice (Joan of Arc) sau SF-uri, Luc Besson nu s-a dat în lături de la nimic, dar asta nu înseamnă că a pus succesul comercial mai presus de orice. „Dacă acțiunea nu are suflet sau un scop, nu mă interesează. Dacă e doar acțiune de dragul acțiunii, o savurez ca pe un cheeseburger. Îl mănânci, după care ți-e foame din nou”, declara regizorul într-un interviu.

Doug, protagonistul din Dogman, este cel mai recent dintr-o lungă serie de personaje memorabile create de Luc Besson și e senzațional jucat de Caleb Landry Jones, cunoscut pentru filme ca The Florida Project (r. Sean Baker), Three Billboards Outside Ebbing, Missouri (r. Martin McDonagh) sau Nitram (r. Justin Kurzel), pentru care a fost premiat în 2021 la Cannes. „O interpretare captivantă și cameleonică din partea lui Caleb Landry Jones, care reușește să fie emoționantă și ușor înspăimântătoare în același timp”, au spus cei de la The Hollywood Reporter despre rolul pe care îl face în Dogman.

În 2006, Luc Besson a declarat că va regiza doar zece lungmetraje, după care se va opri.

Festivalul Internațional de Film Transilvania are loc la Cluj-Napoca, în perioada 14 – 24 iunie.