Doi dintre cei mai bine vânduți artiști ai momentului, Calvin Harris şi The Weeknd, colaborează pentru piesa „Over Now”, care va fi lansată vineri, anunță MEDIAFAX.

Producătorul scoţian Calvin Harris şi artistul canadian The Weeknd au anunţat colaborarea pe Instagram, printr-o poză pe care au făcut-o împreună înainte de carantină. Au postat apoi şi grafica oficială a primei lor colaborări, care se cheamă „Over Now”.

Citește și: Avertisment dur! Doctor: ‘Vor fi și situații în care unii părinți își vor trimite copii la școală chiar cu febră’

În postare au dezvăluit şi data de lansare: vineri, 28 august.

„Am stat puţin, eu cu mine, pentru câteva luni. Am avut şi concerte între timp, dar mă gândeam: De ce tot încerci să ajungi în topuri, omule? Le-ai făcut deja pe toate, ai făcut toate colaborările pe care le-ar putea dori cineva. Ştii, am 36 de ani deja, trebuie să iubesc absolut tot ce fac!", a afirmat Calvin Harris.

The Weeknd (Abel Makkonen Tesfaye) cântă în această săptămână la premiile MTV, Video Music Awards, ediţia de pandemie. Gala va fi transmisă live duminică seara, de pe mai multe scene în aer liber din New York. Muzicianul şi-a lansat al patrulea album din portofoliu, After Hours, chiar la începutul pandemiei.

Citește și: Ludovic Orban îl face praf pe Alexandru Rafila: ‘Niciodată un guvern nu poate să impună aşa ceva’

De partea cealaltă, Calvin Harris, desemnat mai mulţi ani la rând cel mai bine plătit DJ din lume, n-a mai scos un album nou de mai bine de trei ani, dar a tot venit cu piese lansate separat, colaborări cu artiştii momentului: Dua Lipa, Sam Smith şi mai recent cu Rag’n’Bone Man. Ar fi fost prima vară fără un hit de la Calvin Harris, care spunea recent că „a redescoperit modul în care făcea muzică la 20 de ani, când nu simţea nici un fel de presiune asupra lui”.