Doi elevi au reuşit performanţa de a obţine media 10 la Bacalaureat, în Vrancea, judeţul înregistrând o rată de promovare de 64.82 la sută.

Una dintre mediile de 10 a fost obţinută de o elevă de la Colegiul Naţional Al. Ioan Cuza din Focşani, iar cea de-a doua de un elev de la Colegiul Unirea.

Ioana Lovin a absolvit profilul Ştiinţe Sociale la Colegiul Naţional Alexandru Ioan Cuza din Focşani. Adolescenta spune că "nu a îngrăşat porcul în ajun", ci a învăţat constant, dar mai ales în clasele a 11-a şi a 12-a.

"Nu mi-a venit să cred când am văzut că am luat 10. Ştiam că subiectele au fost destul de grele, nu aveam încredere pentru că nu se potriveau răspunsurile între noi. Am avut un şoc general când am văzut notele. Mă aşteptam să iau peste 9, dar nu speram la 10. Am făcut nişte sacrificii şi mă bucur că munca mea a dat roade. Nu pot să spun că am îngrăşat porcul în ajun pentru că am învăţat tot timpul, dar mai ales în ultimii 2 ani. în ultimele două săptămâni înainte de bac nu am putut să mai deschid un caiet, nu am mai putut să învăţ nimic pentru că eram foarte agitată", spune adolescenta, conform news.ro

Ioana Lovin spune că ar vrea să meargă la Facultatea de Limbi Străine, la Universitatea din Bucureşti, însă nu e decisă 100 la sută, de aceea o să depună dosarul la mai multe facultăţi

Tânăra spune că în afara studiului a avut timp şi de pasiunile sale, sportul fiind primul în topul preferinţelor sale, însă au fost şi momente în care a trebuie să spună "nu" prietenilor care ieşeau în oraş.

" A mai fost cazul să spun "Nu pot acum", dar fiind oamenii care trebuie au înteles si ne-am regăsit atunci când s-a putut. Consider că nu am avut de suferit":, explică ea.

Al doilea elev din Vrancea cu media 10 la examenul de bacalaureat este un absolvent al Colegiului Naţional Unirea din Focşani de la profilul Filologie.

Potrivit ISJ Vrancea, în acest judeţ, rata cumulată de promovare (înainte de contestaţii) este de 64,82 %. Pentru promoţia curentă, rata de promovare este de 68,74 %, iar pentru promoţiile anterioare – 22,43 %.

Au promovat 1332 de candidaţi, dintr-un total de 2055 de candidaţi prezenţi. Dintre aceştia, 1273 de candidaţi provin din promoţia curentă, iar 59 de candidaţi din promoţiile anterioare. Doi candidaţi au obţinut media 10.

Pe discipline de examen, situaţia candidaţilor cu note de 10 este următoarea: 9 au obţinut nota 10 la proba de Limba şi literatura română. 63 au obţinut nota 10 la proba obligatorie a profilului (Matematică - 14 / Istorie - 49); 112 au obţinut nota 10 la proba la alegere a profilului şi a specializării.