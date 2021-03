Doi foști premieri spanioli neagă în justiţie implicarea într-un caz de contabilitate paralelă în cadrul Partidului Popular

Doi foşti premieri spanioli, Mariano Rajoy şi José Maria Aznar, au negat miercuri existenţa unei finanţări ilicite a formaţiunii din care fac parte, Partidul Popular (PP), în pofida declaraţiilor unui fost trezorier, în cadrul acestui proces stânjenitor pentru dreapta politică spaniolă, transmite AFP relatează agerpres.

A fost cel mai aşteptat moment al aşa-numitului proces "Puşculiţa B", care se desfăşoară de câteva săptămâni în San Fernando de Henares, lângă Madrid.



Răspunzând prin videoconferinţă la întrebările Curţii Naţionale de Audienţă, Mariano Rajoy, premier în perioada 2011 - 2018, şi Jose Maria Aznar, premier în perioada 1996 - 2004, au negat din nou categoric existenţa unei contabilităţii paralele în cadrul partidului.



"Nu am avut cunoştinţă de nicio contabilitate paralelă, m-am ocupat doar de contabilitatea oficială a PP", a spus Jose Maria Aznar.



"Nu a existat o puşculiţă B al Partidului Popular", a adăugat Mariano Rajoy, succesorul său la conducerea formaţiunii politice.



Denumit "Puşculiţa B" - de la numele fondului alimentat timp de douăzeci de ani cu donaţii din partea unor oameni de afaceri şi care ar fi fost folosit în special pentru a plăti bonusuri conducătorilor şi colaboratorilor PP -, acest dosar îl are drept protagonist pe un fost trezorier al PP, Luis Barcenas.



Luis Barcenas, care obişnuia să ţină cu scrupulozitate această contabilitate pe hârtie - l-a acuzat pe Rajoy că a primit fonduri din surse ilegale înainte de a prelua şefia guvernului.



"Le înmânam plicul cu banii care le reveneau" a declarat Barcenas la începutul lunii martie în cadrul acestui proces, afirmând că, în afară de Rajoy, alte şapte personalităţi care au ocupat funcţii importante în cadrul PP sau portofolii ministeriale în guvernul Aznar şi apoi în cel condus de Rajoy s-au numărat printre beneficiarii acestor plăţi.



Potrivit lui Barcenas, plăţile erau menite să le permită acestor funcţionari să menţină acelaşi nivel de remunerare în cadrul guvernului ca în perioada în care erau deputaţi din partea PP şi cumulau salariul de parlamentar cu cheltuielile de reprezentare.



Aceste acuzaţii "sunt complet false", a declarat Rajoy, care a dat asigurări că nu a beneficiat "niciodată" de o primă şi a spus că este vorba de un "delir".



La rândul său, Aznar a negat că ar fi "primit vreun salariu suplimentar".



"Nu există niciun caz B, există doar hârtiile lui Barcenas, despre care nu ştim când, pe ce criterii şi în ce scop le-a scris", a adăugat Rajoy, care neagă autenticitatea acestor documente unde apar plăţi pe numele său şi neagă că ar fi distrus unele documente într-un tocător, aşa cum susţine Barcenas. Rajoy a evitat miercuri o confruntare delicată cu Barcenas, instanţa respingând o astfel de cerere din partea apărării fostului trezorier al PP.



Luis Barcenas susţine, de asemenea, că a făcut obiectul unei operaţiuni ilegale a poliţiei destinate recuperării documentelor care dovedesc existenţa acestei contabilităţi paralele; un caz în care a fost pus sub acuzare un fost ministru de interne din guvernul Rajoy.



Riscând o condamnare cu închisoarea de cinci ani în acest proces, Barcenas execută deja o condamnare de 29 de ani după condamnarea sa în 2018 în procesul de mega-corupţie "Gurtel".



Condamnarea PP şi a mai multor membri din conducerea partidului în acest proces extins a produs un cutremur politic în Spania, ducând totodată la răsturnarea guvernului Rajoy câteva zile mai târziu, în urma depunerii unei moţiuni de cenzură de către actualul prim-ministru socialist, Pedro Sanchez.



Actualul preşedinte al PP, Pablo Casado, încearcă să se distanţeze de aceste scandaluri şi a decis chiar să mute sediul partidului, a cărui renovare ar fi fost, potrivit justiţiei, finanţat parţial cu fonduri din "Puşculiţa B".