Doi polițiști bulgari, spulberați de un autobuz plin cu migranți ilegali afgani care nu a oprit la barajele rutiere

Doi ofițeri de poliție bulgari au fost uciși joi dimineața în timp ce încercau să oprească un autobuz în care se aflau migranți care intraseră ilegal în țară, a declarat un oficial de rang înalt din cadrul Ministerului de Interne.

Incidentul a avut loc la ora 05:00 în orașul Burgas de la Marea Neagră, după ce autobuzul a refuzat să oprească la două puncte de control consecutive ale poliției de frontieră, a declarat reporterilor Stanimir Stanev, potrivit AP, transmite euronews.ro.

Autocarul cu numere de înmatriculare turcești transporta 47 de migranți a căror naționalitate nu a fost dezvăluită.

Autocarul intrase într-o zonă rezidențială când polițiștii și-au oprit mașina peste drum, în fața acestuia.

Autobuzul a intrat în vehiculul de poliție, apoi a trecut pe deasupra acestuia înainte de a se izbi de o stație de autobuz.

Cei doi ofițeri din mașină au fost uciși pe loc. Nu au fost raportate alte răniri, iar o anchetă în acest caz a fost lansată.

Până în prezent, nu au fost formulate acuzații împotriva șoferului, dar procurorul districtual Georgi Chinev a calificat acțiunile șoferului drept un „act conștient și intenționat”.

Bulgaria, o țară balcanică de șapte milioane de locuitori, se află pe o rută majoră pentru migranții din Orientul Mijlociu și Afganistan către Europa.

Doar un număr mic dintre aceștia intenționează să rămână în cea mai săracă țară membră a UE, folosind în schimb Bulgaria ca un coridor de tranzit în drumul lor spre vest.

BREAKING: Two policemen have been killed in an effort to stop a bus transporting 38 illegal migrants. The incident occurred around 5 AM in the morning on August 25 in downtown #Burgas around Trapezica. pic.twitter.com/0i0vq3KroK