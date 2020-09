Doi sportivi români vor beneficia de subvenții de la Fondul de Dezvoltare Grand Slam

Un număr de 29 de jucători de tenis din 22 de ţări, printre care şi doi români - Filip Cristian Jianu şi Elena Gabriela Ruse -, au primit în acest an subvenţii prin programul International Player Grand Slam finanţat de Fondul de Dezvoltare Grand Slam (GSDF), informează Agerpres.

Programul de granturi, care a fost implementat din 2017, oferă finanţare anuală totală de 650.000 dolari americani pentru jucători din întreaga lume, ca şi compensaţie la costurile legate de participarea la competiţii, cu scopul de a-i ajuta pe aceştia să se dezvolte ca jucători profesionişti de tenis şi să-i încurajeze să concureze în turnee de Mare Şlem.

Comitetul GSDF ia în considerare criteriile specifice de vârstă, clasament şi reprezentare regională atunci când decide cu privire la jucătorii care ar trebui să primească astfel de subvenţii, beneficiarii fiind consideraţi ca având un potenţial excepţional în tenis.

De la introducerea programului în 2017, mai mulţi jucători care au primit granturi au intrat în Top 100 al clasamentului ATP sau WTA şi concurează la turnee de Grand Slam în mod regulat. Printre aceştia se numără Ons Jabeur (Tunisia, sfertfinalistă la Australian Open 2020, 34 WTA), Elena Rîbakina (Kazahstan, 18 WTA), Cristian Garin (Chile, 21 ATP) sau Hubert Hurkacz (Polonia, 31 ATP).

În acest an au primit subvenţii de câte 25.000 de dolari: Mariam Bolkvadze (Georgia), Francisco Cerundolo (Argentina), Juan Manuel Cerundolo (Argentina), Maja Chwalinska (Polonia), Filip Cristian Jianu (România), Kaja Juvan (Slovenia), Anghelina Kalinina (Ucraina), Lee Duck-hee (Coreea de Sud), Liang En-Shuo (Taiwan), Nicolas Mejia (Columbia), Eleonora Molinaro (Luxemburg), Sumit Nagal (India), Sebastian Ofner (Austria), Yshai Oliel (Israel), Maria Camila Osorio Serrano (Columbia), Jurij Rodionov (Austria), Elena Gabriela Ruse (România), Thiago Seyboth Wild (Brazilia), Humoiun Sultanov (Uzbekistan), Tseng Chun-Hsin (Taiwan), Wang Xinyu (China), Wang Xiyu (China) şi Wu Tung-Lin (Taiwan).

În plus, trei bărbaţi şi trei femei au primit granturi de 12.500 de dolari ca fiind jucători cu cel mai mare rang din regiunile lor: Maiar Sherif Ahmed Abdulaziz (Egipt), Roberto Cid Subervi (Republica Dominicană), Paige Hourigan (Noua Zeelandă), Skander Mansouri (Tunisia), Colin Sinclair (Insulele Mariane de Nord) şi Renata Zarazua (Mexic).

Beneficiarii din acest an includ şapte jucători care au primit subvenţii şi în 2019 dar care continuă să îndeplinească criteriile Comitetului GSDF.

Patru dintre cei care au primit în acest an sprijin financiar au fost prezenţi pe tabloul principal la turnee de Maree Şlem, Kaja Juvan concurând la Australian Open şi la US Open, în timp ce Anghelina Kalinina, Sumit Nagal şi Thiago Seyboth Wild au fost la US Open. 18 dintre ei vor participa la calificările pentru Roland Garros.

Bill Babcock, directorul Consiliului Grand Slam, a declarat: ''Suntem încântaţi că avem posibilitatea de a investi în dezvoltarea acestor tineri jucători talentaţi, în special după pauza fără precedent în tenisul profesionist din acest an. Mulţi dintre cei mai buni jucători profesionişti de astăzi au primit sprijin din partea GSDF la începutul carierei lor, iar bursele internaţionale de Grand Slam pentru jucători îi vor ajuta pe aceştia să devină vedete ale viitorului".

Preşedintele ITF, David Haggerty, a spus: ''Mulţumim încă odată turneelor de Grand Slam pentru sprijinul acordat, mai ales în aceste vremuri incerte. Investiţia în dezvoltare este mai importantă ca niciodată pentru a ne asigura că jucătorii din întreaga lume sunt capabili să concureze la vârful sportului. Acest lucru este crucial pentru creşterea continuă a tenisului în întreaga lume. Pentru mulţi jucători, sprijinul din partea GSDF este crucial pentru a le permite să se bucure de cariere lungi şi de succes''.