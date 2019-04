Doina Gradea, şefa TVR: 'Reprezentanţii clasei politice să înţeleagă că a avea o televiziune publică serioasă înseamnă să intervină cât mai puţin'/ INTERVIU

Doinea Gradea, preşedinte-director general al Televiziunii România, vorbeşte într-un interviu pentru STIRIPESURSE.RO despre activitatea din ultimul an, despre planurile de viitor în fruntea televiziunii publice, dar şi despre unele subiecte sensibile, cum ar fi influenţa politică, neînţelegerile cu unii angajaţi şi diverse alte presiuni. "Nu răspund la presiuni, desi sunt în fiecare moment, din toate părţile posibile", afirmă şefa TVR. Aceasta arată că, în mandatul său, televiziunea publică a ajuns pe profit.

Reporter: - Vorbeaţi despre o descentralizare a puterii în TVR. Cât de implicată sunteţi în controlul editorial al TVR?

Doina Gradea: - Din punct de vedere editorial, în primul rând, eu nu am acces la sumarul ştirilor TVR, nu l-am cerut niciodată, nu particip la niciun fel de şedinţe din punct de vedere editorial, desi îmi pot exercita controlul ierarhic superior, stă în atribuţile mele conferite prin Legea 41. Dar nu fac acest lucru, pentru că este acolo un management solid, în care am mare încredere şi care are un stil de a lucre prin care a înţeles să fie aproape de colegi şi, în primul rând, să respecte Legea 41. Noi trebuie să ne informăm, să fim echilibraţi, să fim echidistanţi, să nu fim nici pro, nici contra cuiva. Aici nu mă refer numai la subiectele politice, ci la toate subiectele. Chiar dacă e un subiect social, ei nu pot lua o declaraţie de la cineva care dă în altcineva fără să aibă ambele opinii sau toate opiniile posibile. Revenind la conţinutul editorial, nu sunt implicată, dar de câte ori este nevoie, am discuţii cu şefii de la ştiri şi mă informează. Avem şedinţe de lucru şi mă informează în ce priveşte stabilirea grilelor, proiecte noi în cadrul direcţiei de ştiri, tot felul de propuneri pe care doresc dânşii să le facă. Ce urmăresc, de câte ori este câte o situaţie, să fie respectată legea şi regulamentele interne. Am avut un subiect acum ceva timp, când o colegă de la ştiri a refuzat să se mute de pe un domeniu pe altul. Am avut discuţii cu şefii de la ştiri.

Reporter: - Vă referiţi la Andreea Dumitrescu, fosta mea colegă de la stiripesurse.ro?

Doina Gradea: - Nu am ştiu că a fost la stiripesurse.ro. Eu o apreciez şi o respect pentru ceea ce face din punct de vedere profesional, dar deciziile sunt ale colegilor de la ştiri, ale managerilor de la ştiri. Dânşii îşi stabilescu propriul model operational, înăuntrul direcţiei ştiri. Şi dânşii au obiective. Noi aici avem obiective. Cred că este prima dată în istoria TVR când şefii şi-au asumat obiective de rating, de conţinut, de calitate şi trebuie să şi le atingă. Şi atunci sunt liberi să ia decizii. Evident, respectând toată legislaţia în vigoare şi regulamentele interne.

Reporter: - Tot în domeniul editorial, este întrebarea din mintea tuturor: Având în vedere modelul de numire a conducerii, există ideea de politizare a TVR - Care este relaţia dumneavostră personale şi instituţională cu politicul şi cum se reflect ea asupra activităţii TVR?

Doina Gradea: - Sper să nu mai existe vreodată politizare. Este evident că modelul de numire este stabilit prin lege şi nu este doar în România acest model. Este în majoritatea ţărilor europene acest model, adică sunt numiţi fie de Parlament, fie de Guvern. În ce priveşte numirile, mi-aş dori ca toate partidele membre ale Parlamentului să înţeleagă să trimită profesionişti în Consiliul de Administraţie, tocmai pentru că este mult mai uşor în a lua decizia majore, în a progresa când ştii, când înţelegi domeniul respectiv. În ce priveşte relaţia mea cu politicul, eu am fost propusă aici de un partid căruia îi mulţumesc. E o recunoaştere pentru mine faptul că, desi nu sunt membră de partid, nu am avut niciun fel de relaţie cu niciunul dintre membrii acestui partid, am fost propusă să vin întâi în Consiliul de Administraţie, după care director general interimar şi apoi preşedinte. Aş putea spune că am prieteni în politică, în viaţa privată, dar de care cu care nu am timp să mă aud sau să mă văd. Sunt 27 de ani în care am fost în media şi cunosc foarte multă lume din mediul politic. Relaţiile mele politice sunt la modul acesta: sunt chemată la instituţiile respective, mă duc cu respect întotdeauna, dacă nu pot, spun care sunt cauzele, dar aceste sunt singurele mele relaţii politice.

Reporter: - Deci nu există un “fir roşu” pe care sună un lider politic să dea dispoziţii?

Doina Gradea: - Nu şi sper să nu existe. Sper ca reprezentanţii clasei politice să înţeleagă că a avea o televiziune publică serioasă, solidă, echidistantă înseamnă să intervină cât mai puţin în activitatea TVR.

