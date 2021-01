Doina Pană, după ce s-a confirmat că a fost otrăvită cu mercur: 'Eu am indiciile și știu cine ar fi vrut să mă omoare și prin cine. S-au luat bani grei'

Doina Pană, fost ministru al Mediului, a fost otrăvită cu mercur! Verdictul aparține specialiștilor de la INML și de la Institutul Național de Endocrinologie C. I. Parhon.

Fostul ministru a declarat, luni seara, la România TV, în emisiunea lui Victor Ciutacu, că le-a spus procurorilor pe cine bănuiește că ar sta la tentativa sa de omor, precum și prin cine s-a făcut otrăvirea.

”Eu nu am avut avocat, până acum câteva luni. Am considerat că sunt parte vătămată și că trebuie ca autoritățile statului să mă apere. DIICOT ar putea să schimbe încadrarea în atentat la siguranța statului, nu doar tentativă de omor calificat și grup infracțional organizat. Nu au reușit să mă omoare, dar scopul și l-au atins. Eu din politică am plecat, din guvern am ieșit. Tot ceea ce am vrut eu să fac nu s-a mai făcut, ulterior.

Eu am indiciile și știu cine ar fi vrut să mă omoare, cine a vrut și prin cine. S-au luat bani grei. Sunt cei din apropierea mea, au fost audiați toți. Sunt probele care dovedesc că am fost otrăvită. Dovezile sunt indirecte legate de cine ar fi putut să facă acest lucru. S-a acționat foarte greoi. Trebuia să se confiște din secunda doi ce aș fi putut consuma, un suc, o apă.

Eu nu am vrut să se ajungă la un scandal internațional, cu un ministru otrăvit. Trebuia să existe o discuție în CSAT pe această temă, dar nu a existat.”, a spus Doina Pană.