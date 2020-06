DOK Lepzig va proiecta filme pentru spectatori locali - Festivalul nu va mai avea invitaţi din străinătate

DOK Leipzig, unul dintre cele mai mari festivaluri de film documentar din lume, va organiza în luna octombrie o ediţie considerată "hibrid", informează site-ul revistei Variety potrivit Agerpres.

Cele 120 de filme incluse în selecţia redusă din acest an vor fi proiectate în cinematografe din Leipzig, cu respectarea regulamentelor de igienă impuse pe durata pandemiei de COVID-19, iar aceste pelicule vor putea fi vizionate şi online în întreaga Germanie. Aceste filme vor fi distribuite şi pe platforme online, la cerere şi cu plată, timp de două săptămâni, însă doar în Germania.Spectatorii din Leipzig vor putea să viziteze şi expoziţia interactivă DOK Neuland.Festivalul nu va beneficia în acest an de prezenţa invitaţilor din străinătate, însă discuţiile pe teme cinematografice, atât live cât şi preînregistrate, vor continua să existe în marja festivalului prin intermediul unor formate online pe care spectatorii vor putea să le acceseze din cinematografe şi din casele lor."Scopul nostru este de a prezenta un festival hibrid şi multi-faţetat artistic, care să continue să prospere din punctul de vedere al participării publicului, care se bazează pe ideea de solidaritate şi care să păstreze specificul unui festival de film", a declarat directorul festivalului, Christoph Terhechte.DOK Leipzig va avea şi în acest an o secţiune competitivă. Includerea unei competiţii de lungmetraje de animaţie a fost amânată pentru 2021. Premiile dintr-o secţiune nou introdusă, Golden Section, în care vor concura lungmetraje documentare, scurtmetraje documentare şi filme de animaţie vor fi atribuite de un juriu din care vor face parte spectatori din Leipzig care vor viziona aceste pelicule în cinematografe. Publicul online va putea de asemenea să voteze în toate programele competiţionale. Membrii juriilor profesioniste vor juriza competiţiile festivalului de la distanţă.Toate evenimentele conexe asociate acestui festival se vor desfăşura online.Cea de-a 63-a ediţie a festivalului DOK Leipzig va avea loc în perioada 26 octombrie - 1 noiembrie.