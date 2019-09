Doliu - Actorul Brian Turk a murit

Actorul american Brian Turk, cunoscut din serialul de televiziune "Carnivale", a decedat vineri, la vârsta de 49 de ani, din cauza unor complicații asociate bolii de care suferea, un cancer, potrivit TMZ, scrie Mediafax.

Brian Turk a descoperit în urmă cu un an că suferea de cancer, boala ajungând recent în stadiul terminal.

Actorul american Brian Turk a interpretat pe parcursul vieții mai multe roluri principale și secundare în unele dintre cele mai cunoscute seriale TV de la Hollywood, precum "Doi bărbați și jumătate/ Two and a Half Men", "Buffy, spaima vampirilor/ Buffy the Vampire Slayer", "The Jamie Foxx Show", "Treptat-treptat/ Step by Step", "Beverly Hills, 90210", "Cory si restul lumii/ Boy Meets World", "ER", "Minți criminale/ Criminal Minds", "General Hospital", "Împărăția fiarelor/ Animal Kingdom", "NCIS".

De asemenea, a apărut în filme precum "Plăcintă Americană 2/ American Pie 2", "Inteligență artificială/ A.I. Artificial Intelligence", "Crocodile Dundee in Los Angeles", "Lumea Dispărută: Jurassic Park/ The Lost World: Jurassic Park" și "O minciună gogonată/ Big Fat Liar".

Cu toate acestea, actorul Brian Turk este cel mai bine cunoscut pentru rolul lui Gabriel din serialul "Carnivale", lansat în 2003.