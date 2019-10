Doliu - Actorul Stephen Moore a murit

Actorul britanic Stephen Moore, cunoscut în special pentru rolul androidului paranoic Marvin din seria radiofonică "The Hitchhiker's Guide to the Galaxy", precum şi pentru rolul lui Silurian Eldane din seria de televiziune "Doctor Who", a încetat din viaţă la vârsta de 81 de ani, informează duminică Variety, potrivit Agerpres.

Dirk Maggs, producătorul seriei "The Hitchhikers Guide to the Galaxy", a confirmat decesul lui Moore printr-un mesaj pe Twitter: "Prietenul nostru drag Stephen Moore a murit. Un actor minunat, un om minunat şi cea mai recunoscută voce pentru androidul paranoic Marvin din 'The Hitchhikers Guide To The Galaxy'. Gândurile noastre se îndreaptă spre familia sa, iar amintirile pe care le avem alături de Stephen Moore ne vor face mereu să zâmbim. RIP Stephen".

Citește și: Sărbătoare MARE pentru creștini, pe 14 octombrie - Tradiții și obiceiuri de Sfânta Cuvioasă Parascheva



În primul rând actor de teatru, Stephen Moore a avut o carieră prolifică pe scena londoneză, obţinând în 1983 premiul Laurence Olivier Theatre pentru cel mai bun actor cu rolul din "The Doll's House". A mai jucat în "As You Like It", a interpretat rolul Slender în "The Merry Wives of Windsor", Flute în "A Midsummer Night's Dream" şi rolul principal în "Twelfth Night".