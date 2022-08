Doliu imens în lumea muzicii - Un gigant al muzicii soul s-a stins la 81 de ani

Gigantul muzicii soul Lamont Dozier a murit la 81 de ani. Anunțul a fost făcut de către fiul său. "Odihnește-te în pace cerească, tati!", a scris fiul lui Dozier pe Instagram, fără a dezvălui cauza morții artistului american.

Născut pe 16 iunie 1941 și crescut într-o familie din Detroit dedicată în întregime muzicii, Dozier a triumfat în anii 1960, când și-a unit forțele cu frații Brian și Eddie Holland la Motown Records. Acolo au scris hituri precum Where Did Our Love Go și Stop! In The Name of Love pentru The Supremes, scrie Le Figaro, potrivit mediafax.

Trio-ul a continuat să înregistreze hituri pentru The Miracles, The Four Tops și Marvin Gaye.

"A fost ca și cum aș fi câștigat la loterie de fiecare dată", a râs Dozier în autobiografia sa din 2019.

După ce a părăsit Motown și pe frații Holland în anii 1970, artistul a urmat o carieră solo, extinzându-și gama de cântece alături de megastarul pop-rock Phil Collins.

Melodia "Two Hearts" a câștigat un Glob de Aur și un premiu Grammy. Dozier și frații Holland au fost, de asemenea, onorați prin înscrierea numelor lor pe legendarul Hollywood Walk of Fame și Rock and Roll Hall of Fame în anii 1990.