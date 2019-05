Doliu în lumea muzicii! A murit un cunoscut chitarist - VIDEO

Chitaristul Boon Gould, membru fondator al grupului pop Level 42, a murit la vârsta de 64 de ani, potrivit news.ro.

Un comunicat transmis de solistul Mark King a informat că muzicianul a fost găsit fără viaţă marţi, în casa lui din Dorset, scrie BBC.

Gould a fost chitarist şi saxofonist al grupului, între anii 1980 şi 1987, şi a revenit alături de trupă pentru un concert în 2012.

Trupa a fost înfiinţată pe insula Wight şi este cunoscută pentru piese ca „Lessons in Love” şi „Running in the Family”.

Pe site-ul Level 42 a fost scris: „Cu inimile grele, anunţăm moartea dragului nostru prieten şi frate Boon Gould. Eşti liniştit acum, Boon, nu mai există durere”.

Fratele lui, Phil, membru al aceluiaşi grup a scris pe Twitter: „Inima mea este mai mult decât frântă. Odigneşte-te în pace, Roland Charles 'Boon' Gould, fratele meu, 1955 - 2019”.