Doliu în lumea muzicii hip-hop: Fondatorul trupei De La Soul a murit

David Jolicoeur, membru fondator al trioului de pionierat hip-hop De La Soul, a murit la vârsta de 54 de ani, a anunțat presa americană.

Nu a fost precizată cauza decesului rapperului, care avea numele de scenă Trugoy the Dove.

Muzicianul american vorbise anterior în mod public despre insuficiența cardiacă pe care o avea în ultimii ani.

Jolicoeur a cofondat legendarul trio - alături de Posdnuos (Kelvin Mercer) și Maseo (Vincent Lamont Mason Jr).

Grupul a schimbat fața hip-hop-ului la sfârșitul anilor '80 și începutul anilor '90 și a fost omagiat săptămâna trecută la Premiile Grammy de la Los Angeles.

Scriind pe Twitter, B Real - un rapper din grupul hip-hop Cypress Hill - l-a descris pe Jolicoeur ca fiind o "legendă a muzicii și culturii hip-hop".

Luna trecută, albumele clasice ale grupului au fost puse la dispoziție pentru streaming online. Primele șase discuri ale lui De La Soul vor fi lansate pentru prima dată pe serviciile de streaming digital pe 3 martie.

3 Feet High and Rising, care a fost albumul lor de debut în 1989, a ajuns pe primul loc în topul Billboard al albumelor R&B/hip-hop și apare adesea pe listele cu cele mai bune albume din toate timpurile. Acesta a inclus hiturile The Magic Number și Me, Myself and I.