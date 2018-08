DOLIU la Hollywood: a murit un scenarist premiat cu premiul Pulitzer și nominalizat de 17 ori la Oscar

Dramaturgul şi scenaristul Neil Simon, care a stabilit un nou ton în comedie, prin piese ca „The Odd Couple” şi „Barefoot in the Park”, scriitor premiat cu Pulitzer şi Tony, a murit duminică, la vârsta de 91 de ani.

Simon, nominalizat de patru ori la premiile Oscar şi de 17 ori la Tony, recompensat cu trei astfel de trofee, a murit la New York din cauza unor complicaţii pulmonare, potrivit The Hollywood Reporter.

Cu o carieră de peste cinci decenii în care a scris mai mult de 40 de piese de teatru, multe dintre ele ecranizate, Simon este cel mai de succes dramarturg american din istorie.

A fost singurul dramaturg cu patru piese prezentate simultan pe Broadway - în anii 1960, când câştiga aproximativ 60.000 de dolari pe săptămână. Simon a câştigat numeroase premii şi a fost distins în 2006 cu Mark Twain Prize for Comedy şi în 1995, cu o ceremonie Kennedy Center Honors.

El a ajutat la clădirea modelului sitcom, odată cu show-uri ca „Your Show of Shows” şi „The Phil Silvers Show” din anii 1950.

„Neil are abilitatea de a scrie personaje - chiar şi pe cele principale - absolut defectuoase”, spunea actorul Jack Lemmon, care a jucat în ecranizarea „The Odd Couple”, despre scriitor. „Au slăbiciuni, metehne, dar sunt fiinţe umane. Nu sunt toate rele sau toate bune, sunt oameni pe care îi ştim”.

Născut pe 4 iulie 1927 în New York, Neil Simon - poreclit „Doc” încădin anii liceului - a început să scrie după ce s-a înrolat, unde a lucrat la ziarul armatei ca redactor sportiv. A urmat cursuri ale Universităţii din Denver între 1945 şi 1946

Primul lui succes a fost „Your Show of Shows” (1950), devenit serial de comedie, pentru care au lucrat, între alţii, Mel Brooks, Woody Allen, Larry Gelbart, Mel Tolkin şi Carl Reiner.

A trecut la dramaturgie, începând cu sketch-uri ca „To Catch a Star”, în 1955, iar prima sa piesă jucată pe Broadway a fost „Come Blow Your Horn” (1961), urmată curând de „Desculţ în Parc/ Barefoot in the Park”, în care au jucat, în 1963, Robert Redford şi Elizabeth Ashley.

În 1963, Paramount a decis să ecranizeze „Come Blow Your Horn”, cu Frank Sinatra în rol principal.

Simon a făcut adaptarea pentru marile ecrane a „Desculţ în Parc” (1967), cu Robert Redford şi Jane Fonda, „The Odd Couple” (1968), cu Lemmon şi Walter Matthau (în spectacolul de teatru au jucat Matthau şi Art Carney), „Last of the Red Hot Lovers” (1972), cu Alan Arkin (James Coco a jucat în spectacol), „The Prisoner of Second Avenue” (1975), cu Lemmon şi Anne Bancroft, şi „The Sunshine Boys” (1975), cu George Burns, care a câştigat un Oscar la vârsta de 80 de ani.

Simon a adaptat apoi piesa lui „The Gingerbread Lady” (1970) în „Only When I Laugh” (1981), care a primit 3 nominalizări la Oscar, inclusiv pentru actriţa Marsha Mason, care îi era soţie la acea vreme. Dintre cele patru nominalizări la Oscar ale lui Mason, trei au venit ca urmare a colaborării cu Simon.

„The Odd Couple” a fost cel mai mare succes comercial al lui, piesa fiind adaptată şi pentru micile ecrane de ABC, serialul cu Tony Randall şi Jack Klugman rulând din 1970 până în 1975

Un reboot al serialului, produs de Matthew Perry care a jucat şi rolul Oscar Madison, a beneficiat de trei sezoane începând cu 2015, la CBS.

Între scenariile scrise de Neil Simon se numără „The Heartbreak Kid” (1972), cu Cybill Shepherd, şi „The Goodbye Girl” (1977), cu Richard Dreyfuss (care a câştigat un Oscar pentru rolul său), adaptat pentru Broadway în 1993.

Simon a mai scris cărţi devenite musicaluri: „Sweet Charity”, „Little Me” şi „Promises, Promises”, între altele.

Neil Simon a fost căsătorit timp de 20 de ani cu dansatoarea Joan Baim, care a murit la vârsta de 41 de ani, cu Marsha Mason, din 1973 până în 1983, şi cu actriţa Diane Lander, în 1987. Au divorţat un an mai târziu, pentru a se recăsători în 1990 pentru opt ani.

În 1999, el s-a căsătorit cu actriţa Elaine Joyce. Cu Baim şi Lander a avut trei fiice.

Între piesele autobiografice scrise de Simon se numără trilogia „Eugene” - „Brighton Beach Memoirs” (1983), „Biloxi Blues” (1985) şi „Broadway Bound” (1986) -, „Lost in Yonkers” (1991), pentru care a primit premiul Pulitzer.