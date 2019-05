DOLIU - Un cunoscut actor de comedie a fost descoperit mort în locuința sa

Actorul de comedie și cântărețul britanic Freddie Starr a fost descoperit mort, joi, în locuința sa din Mijas, Costa del Sol, Spania, fiind probabil victima unui infarct, potrivit The Guardian, scrie Mediafax.

Actorul, care avea 76 de ani, a fost descoperit mort de persoana care se ocupa de îngrijirea sa, în apartamentul său din Costa del Sol, unde se mutase în urmă cu doi ani.

Informația despre decesul artistului a fost confirmată de managerul acestuia pe rețeaua de socializare online Facebook.

Originar din Merseyside, Starr a fost solistul trupei Midnighters în anii 1960s și a devenit celebru la începutul anilor 1970, după ce a apărut în show-ul de talente "Opportunity Knocks" și în emisiunea "Royal Variety Performance".

Citește și: Instagram BLOCHEAZĂ hashtag-uri care răspândesc informaţii false legate de vaccinare

În anii 1990, apărut în mai multe emsiuni TV, precum "Freddie Starr" (1993 - 1994), "The Freddie Starr Show" (1996 - 1998) și "An Audience with Freddie Starr", în 1996. În 1999, a prezentat emisiunea concurs "Beat the Crusher".

Starr era celebru și pentru comportamentul său excentric și imprevizibil. În 1986, s-a aflat pe prima pagină a ziarelor pentru că ar fi mâncat un hamster, dar, în autobiografia sa lansată în 2001, "Unwrapped", Starr a negat povestea.

În 2011, a participat la reality show-ul ITV "I’m a Celebrity ... Get Me Out Of Here!:, dar a renunțat la scurt timp după ce a făcut o alergie și a fost transportat la spital.

În 2012, a fost reținut de poliție și apoi eliberat pe cauțiune, în urma unei acuzații de abuz sexual. La 18 luni de la debutul investigației, a scăpat de acuzații, din cauza cărora, însă, ajunsese în pragul sinuciderii. A dat-o în judecată pe femeia care l-a acuzat, dar a pierdut procesul, în urma căruia a și decis să se mute în Spania.