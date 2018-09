Dolly Parton, Sally Field şi James Woods, între starurile care i-au adus un omagiu lui Burt Reynolds

Dolly Parton, Sally Field, Billy Dee Williams şi James Woods se numără între starurile care i-au adus un omagiu actorului Burt Reynolds, care a murit joi, la vârsta de 82 de ani, scrie news.ro.

Reynolds, cunoscut pentru roluri din filme ca „Boogie Nights” şi „Deliverance”, a murit la spitalul Jupiter din Florida, potrivit managerului lui, Erik Kritzer.

Actorul s-a remarcat într-o serie de comedii romantice, între care „Starting Over” (1979), alături de Jill Clayburgh şi Candice Bergen, „The Best Little Whorehouse in Texas” (1982), cu Dolly Parton, „Best Friends” (1982), cu Goldie Hawn, şi „The Man Who Loved Women” (1983), cu Julie Andrews.

Reynolds a câştigat un Glob de Aur pentru rolul secundar din „Boogie Nights” (1997), care i-a adus şi o nominalizare la Oscar, şi a fost cel mai bine plătit star de la Hollywood între anii 1978 şi 1982.

În cartea de memorii „But Enough About Me”, apărută în 2015, el spunea că „Deliverance” este filmul pe care l-ar pune într-o capsulă a timpului. „Este cel mai bun film în care am jucat. A dovedit că pot juca, nu doar publicului, ci şi mie”

Actriţa Sally Field, care a jucat cu Reynolds în „Smokey and the Bandit” şi fostă parteneră de viaţă a actorului, a transmis: „Sunt momente din viaţa unui om care sunt de neşters, nu se şterg niciodată. Rămân vii, chiar şi 40 de ani mai târziu. Nu am uitat niciodată anii cu Burt. Va exista în istoria mea şi inima mea atâta timp cât voi trăi. Odihneşte-te, Burt”.

Într-un comunicat, nepoata actorului, Nancy Lee Hess, a scris: „Unchiul meu nu a fost doar un simbol al cinematografiei. A fost un om generos, pasionat şi sensibil, dedicat familiei sale, prietenilor, fanilor şi studenţilor. A avut probleme de sănătate, dar asta a fost neaşteptat. Era puternic. Era nerăbdător să lucreze cu Quentin Tarantino (în «Once Upon a Time in Hollywood», n.r.) şi cu distribuţia uimitoare aleasă”.

„Burt Reynolds a fost unul dintre eroii mei. A fost un deschizător de drumuri”, a scris Arnold Schwarzenegger pe Twitter. „A arătat calea tranziţiei de la atlet la cel mai bine plătit actor şi m-a inpsirat mereu. Avea şi un mare simţ al umorului. Gândurile mele sunt alături de familia lui”.

Actorul Steve Harvey a notat: „Sunt foarte trist să aflu de moartea lui Burt Reynolds. A fost un mare actor, un filantrop şi un pionier al mustăţii. Mulţumesc, Burt Reynolds. Îi va fi simţită lipsa”.

„Ştiu că ne vom aminti mereu râsul lui, sclipirea aceea răutăcioasă din ochii lui şi excentricul său simţ al umorului. Vei i mereu şeriful meu preferat”, a scris Dolly Parton.

James Woods a transmis: „Am reuşit în sfârşit să lucrez cu unul dintre eroii mei în 2006. Un simţ al umorului ambiguu şi un suflet cald definesc acest om minunat”.