Dominic Fritz, primarul ales al Timişoarei: ,Vom demara un audit în primărie,

Primarul ales al Timişoarei, Dominic Fritz, a declarat luni, în prima sa conferinţă de presă în această calitate, că va demara un audit în administraţia locală, care va avea consecinţe complete şi clare, pentru că actuala organigramă nu corespunde nevoilor noii echipe, potrivit Agerpres.

"În primele trei luni ne vom concentra pe tot ceea ce înseamnă audit al finanţelor, al resurselor umane, vom analiza structura primăriei. Vom constitui unitatea de implementare pentru atragerea de fonduri europene din primele luni. (...). Cu siguranţă, acest audit va avea consecinţe foarte concrete. E foarte clar că organigrama actuală a primăriei şi a societăţilor comerciale din subordine nu corespunde nevoilor noastre. Va fi un proces de schimbare, nu doar de personal, ci şi a mentalităţii, a culturii organizaţionale, care va dura mult timp", a afirmat primarul ales Dominic Fritz.

El a adăugat că programul de guvernare locală al echipei sale este foarte complex şi va trebui suprapus pe realitatea existentă deja în primărie, deoarece nu ştie "câte facturi sunt neplătite, câte şantiere sunt începute, dar nu sunt gândite şi proiectate până la sfârşit". Fritz a punctat că pentru pasajul Solventul, a cărui realizare ar costa peste 96 de milioane de euro, nu există banii în buget, pentru că nu s-a reuşit atragerea de fonduri europene pentru acest program.

Dominic Fritz a mai menţionat că încă nu a început negocierile cu noul preşedinte ales al Consiliului Judeţean Timiş, liberalul Alin Nica, şi că o va face în zilele următoare.

"Nu am început negocieri, am vorbit cu Alin Nica, el a anunţat că va candida la preşedinţia PNL Timiş. Dorim negocieri, în curând, nu vom negocia doar pentru Timişoara, ci pe întreg judeţul. Despre viceprimar, este prematur să spunem. Nu este acum prioritatea noastră. Ne dorim să avem majoritate în consiliul local pentru proiectele noastre. (...). Unul dintre viceprimari va fi de la PLUS, aşa cum spune protocolul nostru", a mai explicat Dominic Fritz.