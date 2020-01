Dominic Thiem după calificarea în finalele Australian Open: 'Știam că este prima mea semifinală la Australian Open'

Dominic Thiem (Austria; 26 de ani, nr. 5 ATP) s-a calificat în premieră în semifinalele turneului de Grand Slam Australian Open 2020. Jucătorul din Austria s-a impus în fața liderului mondial, Rafael Nadal (Spania, 33 de ani, nr. 1 ATP), în patru seturi, 7-6(3); 7-6(4); 4-6; 7-6(6), potrivit Mediafax.

La finalul celor patru ore și 14 minute, cât a durat întâlnirea cu Rafael Nadal, Dominic Thiem a declarat:

"(n.red. - despre setul 4) - Voiam doar să rămân în meci, țineam serviciul destul de bine, am ajuns la 5-4. Știam că este prima mea semifinală la Australian Open și eram într-o situație mentală dificilă, eram contra lui Rafa, aici, mai ales în tie-break.

(n.red. - cât de greu a fost să îl învingi pe Nadal?) - Am si eu demonii mei. M-am grăbit, mi-am schimbat strategia pe care o folosisem cu succes până atunci, am greșit. M-am trezit la 5-5 în fața lui Rafa și meciul începea practic de la zero, trebuia, practic, să fac față unei astfel de situații. Știam că trebuia să joc fiecare game care rămânea. Sunt foarte fericit de deznodământul tie-break-ului".

În semifinală, austriacul va juca împotriva lui Alexander Zverev (Germania; 7 ATP), cel care l-a învins, tot miercuri, pe Stan Wawrinka (Elveția; 15 ATP). În cealaltă semifinală se întâlnesc Roger Federer (Elveția; 3 ATP) și Novak Djokovic (Serbia; 2 ATP).