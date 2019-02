Donald Trump a DECIS: își trimite un om apropiat, cu declarații controversate, în funcția de președinte al Băncii Mondiale

Casa Albă i-a informat pe acţionarii Băncii Mondiale că preşedintele Donald Trump intenţionează să îl desemneze pe David Malpass, un oficial din cadrul Trezoreriei SUA, pentru postul de preşedinte al Băncii Mondiale, au declarat luni, pentru Reuters, surse din apropierea acestui dosar. Malpass s-a remarcat, în ultima perioadă, prin criticile dure aduse Băncii Mondiale și politicilor duse de această instituție.

La începutul acestui an, preşedintele Băncii Mondiale, Jim Yong Kim, a înştiinţat boardul instituţiei financiare internaţionale că intenţionează să demisioneze din funcţie, începând cu data de 1 februarie 2019. Conform unei tradiţii nescrise, care datează de la înfiinţarea Băncii Mondiale şi a Fondului Monetar Internaţional, în fruntea BM a fost numit un american, iar europenii au desemnat persoana de la şefia Fondului Monetar Internaţional, informează Agerpres.



Desemnarea lui David Malpass, unul dintre criticii Băncii Mondiale, în postul de preşedinte al instituţiei financiare internaţionale ar urma să fie anunţată în mod oficial miercuri.



O sursă diplomatică europeană a dezvăluit că administraţia Trump a informat deja mai multe state despre nominalizarea lui David Malpass, adăugând că este puţin probabil ca acţionarii europeni de la Banca Mondială să blocheze numirea persoanei desemnate de Trump.



Statele Unite ale Americii sunt cel mai mare acţionar al Băncii Mondiale. Cu toate acestea, David Malpass sau oricare altă persoană nominalizată de SUA trebuie să obţină aprobarea boardului executiv al Băncii Mondiale, o instanţă compusă din 12 membri. Chiar dacă SUA controlează 16% din drepturile de vot în cadrul boardului, şi în mod tradiţional a desemnat preşedintele Băncii Mondiale, este posibil să apară şi alţi pretendenţi.



Prin nominalizarea lui David Malpass, administraţia Trump trimite un semnal că vrea un control mai mare asupra acestei instituţii internaţionale. În 2017, Malpass a criticat Banca Mondială, Fondul Monetar Internaţional şi alte instituţii multilaterale pentru că au devenit mai mari şi mai "invazive". De asemenea, în ultimii doi ani, David Malpass a cerut ca Banca Mondială să înceteze să mai acorde credite Chinei, care, în opinia sa, este o ţară mult prea bogată pentru a primi împrumuturi de la Banca Mondială. China este al treilea mare acţionar de la Banca Mondială, după SUA şi Japonia, controlând 4,5% din drepturile de vot.



În vârstă de 62 de ani, David Malpass a fost consilier economic al lui Trump în timpul campaniei prezidenţiale din 2016. Anterior, a fost economist şef la banca de investiţii Bear Stearns and Co, înaintea colapsului din 2008, şi, de asemenea, a ocupat funcţii la Departamentul Trezoreriei şi Departamentul de Stat în mandatul preşedinţilor Ronald Reagan şi George H.W. Bush.