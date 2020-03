Donald Trump a făcut anunțul: 'ÎNCHIDEM granița cu Canada! Revenim cu detalii'

Statele Unite ale Americii vor închide în mod temporar frontiera cu Canada, în cadrul măsurilor de limitare a transmiterii coronavirusului.

Preşedintele american, Donald Trump, a anunţat miercuri decizia de a închide în mod temporar frontiera SUA-Canada, pentru limitarea răspândirii coronavirusului.

Citește și: Cercetătorii au descoperit! Cât timp rezistă coronavirusul în aer

"Vom închide temporar, printr-o decizie luată de comun acord, frontiera nordică, SUA-Canada, pentru traficul nonesenţial", a anunţat Donald Trump prin Twitter.

"Activităţile comerciale nu vor fi afectate. Vom transmite detalii", a precizat Donald Trump.

Citește și: Coronavirusul lovește și în Loteria Română! Începând de astăzi vor fi închise agențiile loto .

We will be, by mutual consent, temporarily closing our Northern Border with Canada to non-essential traffic. Trade will not be affected. Details to follow!