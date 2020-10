Donald Trump a intrat în vrie: Își critică oamenii de încredere, secretarul de stat, Mike Pompeo, şi procurorul general, William Barr

Preşedintele american, Donald Trump, a lansat joi acuzaţii neobişnuite la adresa a doi dintre colaboratorii săi cei mai apropiaţi, secretarul de stat Mike Pompeo şi procurorul general William Barr, relatează AFP.

Împiedicat temporar să îşi desfăşoare pe teren campania electorală pentru alegerile prezidenţiale din 3 noiembrie, din cauza infectării cu coronavirus, Trump a acordat un interviu telefonic canalului de televiziune Fox News.

Cu această ocazie, preşedintele l-a atacat pe Pompeo, unul din puţinii membri ai guvernului de la Washington care a rezistat succesiunii de demisii şi concedieri din ultimii patru ani, mai întâi ca director al CIA, apoi ca şef al diplomaţiei. Trump a deplâns faptul că actualul secretar de stat nu a reuşit să găsească dovezi incriminatoare împotriva predecesoarei sale, democrata Hillary Clinton, candidată la preşedinţia SUA în 2016. E-mailurile presupus compromiţătoare pentru Clinton, care au fost şterse, 'sunt la Departamentul de Stat, dar Mike Pompeo nu a fost în stare să le obţină, ceea ce e într-adevăr foarte trist. Nu a fost în stare să le obţină. Nu ştiu de ce. Conduci Departamentul de Stat, scoate-le', a spus Trump, scrie agerpres.ro.

Despre procurorul general, care are şi atribuţii de ministru al justiţiei, preşedintele a spus că 'Bill Barr va fi până la urmă fie cel mai mare procuror general din istoria ţării, ori va fi o situaţie, cumva, foarte tristă. Voi fi sincer cu dumneavoastră. Are toate informaţiile de care are nevoie. Ei vor să obţină mai multe, mai multe, mai multe. Obţin mereu mai multe. E trist. Am spus, 'n-aveţi nevoie de mai multe' ". Trump se referea la acuzarea de către sistemul judiciar a adversarilor săi politici.

Clinton a fost acuzată că a folosit un server privat, pentru o parte din corespondenţa de la Departamentul de Stat, în locul serverului guvernamental securizat. În campania electorală din 2016, Trump a cerut de mai multe ori ca adversara sa să fie condamnată şi închisă pentru această presupusă infracţiune. După o anchetă, FBI (Biroul Federal de Investigaţii, subordonat Departamentului Justiţiei) a ajuns însă la concluzia că fosta şefă a diplomaţiei a fost 'extrem de imprundentă', dar nu poate fi inculpată.

Trump ar fi dorit ca Barr să înceapă şi urmărirea penală a fostului preşedinte Barack Obama şi a fostului vicepreşedinte Joe Biden, acum candidat la preşedinţie din partea Partidului Democrat. Actualul lider de la Casa Albă consideră că predecesorul său l-a spionat şi a încercat să organizeze o lovitură de stat, însă nu a argumentat niciodată aceste acuzaţii.

