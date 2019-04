Donald Trump bate cu pumnul în masă: pune cruce unui scandal care i-ar putea distruge mandatul

Preşedintele Donald Trump nu va prezenta 'niciodată' declaraţiile sale fiscale democraţilor, în pofida solicitării formulate de către o comisie parlamentară în acest sens, a anunţat Casa Albă duminică, potrivit AFP.

Donald Trump este primul preşedinte american după Richard Nixon care refuză să-şi dezvăluie situaţia fiscală. Având poziţia consolidată prin noua majoritate în Camera Reprezentanţilor, democraţii au cerut miercurea trecută fiscului american să prezinte ultimele şase declaraţii de impozit ale preşedintelui republican.



Referitor la posibilitatea ca democraţii să intre în posesia acestor documente, şeful de personal interimar de la Casa Albă, Mick Mulvaney, a declarat la Fox News: 'Niciodată. Şi nici nu trebuie să le aibă!' 'Aceasta este o problemă care a fost deja dezbătută în timpul alegerilor' prezidenţiale din 2016, a explicat el.



'Alegătorii ştiau că preşedintele ar fi putut să-şi dezvăluie declaraţiile fiscale, ştiau că nu a făcut-o, iar ei l-au ales oricum şi asta este ceea ce îi scoate din minţi pe democraţi', a afirmat Mick Mulvaney.



Pentru a-şi justifica solicitarea, democraţii din Camera Reprezentanţilor susţin că vor să verifice modul în care fiscul american (IRS) inspectează declaraţiile preşedintelui.



Donald Trump s-a declarat reticent miercuri în a livra respectivele documente pentru că acestea fac deja obiectul unui control fiscal.



Avocatul personal al preşedintelui american Jay Sekulow a reiterat duminică acest argument la postul de televiziune ABC, adăugând că motivul invocat de democraţi 'nu are niciun sens'.



'Ei ar putea cere IRS să prezinte ce fel de muncă efectuează inspectorii săi, care sunt procedurile de control fiscal. Ideea că IRS ar putea fi folosită ca armă politică este incorectă din punctul de vedere al legii şi al Constituţiei', a spus el.



În replică, un ales democrat Ben Ray Lujan a afirmat că această cerere nu are 'absolut nimic' politic.



'În istoria recentă, nu a fost nevoie să se solicite declaraţiile fiscale ale vreunui alt preşedinte', întrucât 'toţi le-au publicat în mod voluntar', a subliniat acesta într-o intervenţie la Fox News.



'Donald Trump a promis pe când era candidat că îşi va publica declaraţiile fiscale dacă va fi ales, dar a refuzat ulterior s-o facă', a indicat parlamentarul democrat.



Democraţii şi-au înmulţit din ianuarie anchetele parlamentare împotriva preşedintelui republican, dar liderii lor au respins pentru moment orice perspectivă privind declanşarea unei proceduri de destituire ('impeachment') împotriva lui Donald Trump, notează AFP.