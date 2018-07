Donald Trump DINAMITEAZĂ relația cu Europa: acuzații GRAVE la adresa Germaniei

Preşedintele american Donald Trump a lansat miercuri un violent atac la adresa Germaniei, pe care o acuză că este ”prizoniera” Rusiei, pentru că ea cumpără de la Moscova ”o mare parte a energiei sale”, înaintea deschiderii unui summit NATO a Bruxelles, relatează AFP.

”Germania este prizoniera Rusiei, pentru că ea îşi trage o mare parte din energia sa de la Rusia”, a declarat Trump la un mic-dejun de lucru cu secretarul general al NATO Jens Stoltenberg.

”Ei plătesc miliarde de dolari Rusiei, iar noi trebuie să-i apărărm contra Rusiei (...). Asta nu e normal”, a subliniat el.

”Germania este total controlată de Rusia”, a repetat preşedintele american.

”Ei trag 60% din energia lor din Rusia. Eu cred că este un lucru rău pentru NATO, care nu ar trebui să se producă”, a continuat el într-o diatribă contra Germaniei.

Trump i-a atacat, de asemenea, în general, pe membri NATO care ”nu plătesc ceea ce ar trebui” în cheltuielile lor militare.

”Noi protejăm Germania, Franţa... Noi protejăm toate aceste ţări”, a insistat el, apreciind că Statele Unite ”plătesc mult prea mult”.

”Este disproporţionat şi nedrept faţă de contribuabilii Statelor Unite”, a tunat el.

Preşedintele american nu a încetat să le ceară europenilor să îşi sporească cheltuielile militare, pentru a-şi respecta angajamentul de a le ridica la 2% din PIB până în 2024.

Cheltuielile militare ale Statelor Unite au reprezentat în 2018 aproape 70% din cheltuielile militare totale ale NATO.

După summitul NATO, care are loc miercuri şi joi, Trump a prevăzut o întâlnire, luni, cu omologul său rus Vladimir Putin, la Helsinki, în cadrul unui summit bilateral istoric.

El a apreciat marţi, înainte să plece în Europa, că această întâlnire ar putea să fie mai uşoară pentru el decât summitul NATO.

