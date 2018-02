Donald Trump, discurs la indigo cu liderii politici din România: mesaj cheie al liderului SUA

Președintele SUA Donald Trump a postat un mesaj pe Facebook și dacă nu am fi cunoscut autorul puteam să băgăm mâna în foc că este al unui lider politic din România. Trump susține că viața unui om poate fi distrusă de o simplă acuzație și chiar dacă acestea se dovedesc neadevărate la finalul anchetei, omul respectiv a pierdut deja cariera și viața pe care o avea.

”Viata oamenilor este distrusa si distrusa de o simpla acuzatie. Unele sunt adevărate și unele sunt false. Unele sunt vechi și unele sunt noi. Nu există nici o recuperare pentru cineva acuzat în mod fals - viața și cariera au dispărut. Mai exista un proces corect?”, arată Donald Trump.

Mesajul lui Donald Trump vine ca urmare a faptului că doi dintre consilierii săi au fost nevoiți să demisioneze, ca urmare a unor acuzații de violență, din partea fostelor soții.

În schimb, în România, un asemenea discurs este folosit de oamenii politici în acuzațiile aduse la adresa DNA. Unii dintre ei au avut dreptate, pentru că în instanță s-a lăsat cu achitări, dar alții au greșit, pentru că instanța i-a condamnat la ani grei de închisoare.

Peoples lives are being shattered and destroyed by a mere allegation. Some are true and some are false. Some are old and some are new. There is no recovery for someone falsely accused - life and career are gone. Is there no such thing any longer as Due Process?