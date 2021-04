Donald Trump duce o viață mai bună după Casa Albă: a slăbit și a renunțat la spray-ul autobronzant

La aproximativ trei luni după plecarea de la Casa Albă, fostul președinte american este într-o formă de invidiat, potrivit apropiaților săi. „Arată mult mai sănătos și mai în formă, așa cum nu l-am mai văzut demult”, a spus unul dintre consilierii săi pentru Business Insider. Trump a pierdut aproximativ 7 kg, a renunțat la consumul excesiv de bomboane M&M și nu mai folosește celebrul spray autobronzant care îi dădea o culoare portocalie. L-a înlocuit cu varianta naturală – soarele din Florida, unde locuiește acum.

Cei din anturajul lui Trump afirmă că acum joacă golf mai des decât atunci când era președinte și a renunțat la vicii. „A slăbit foarte mult, nu pot spune exact cât… dar e foarte mult”, spune o sursă apropiată lui Trump.

La ultima apariție de la Casa Albă, fostul președinte avea 110 kg, ceea ce înseamnă că acum a ajuns la aproximativ 103, scrie smartradio.ro.

Acum locuiește la proprietatea Mar-a-Lago, pe care o deține în Palm Beach, Florida. Are mese regulate, se bucură de soare și merge zilnic pe terenul de golf. „Președintele este într-o dispoziție foarte bună, oaspeții de Mar-a-Lago sunt surprinși de cât de bine arată”, spune un alt apropiat pentru Insider.

