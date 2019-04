Donald Trump e fericit că Benjamin Netanyahu a câștigat alegerile: 'Vom vedea lucruri petrecându-se în privinţa păcii' - VIDEO

Preşdintele american, Donald Trump, încântat de rezultatul alegerilor legislative israeliene, a apreciat miercuri că victoria ”prietenului” său Benjamin Netanyahu sporeşte şansele păcii în Orientul Mijlociu, relatează AFP.

”Eu cred că avem o şansă mai bună să izbutim, acum, că Bibi a câştigat”, a declarat Trump, care visează să ajungă la ”acordul ultim” între israelieni şi palestinieni, un dosar în care toţi predecesorii săi - republicani şi democraţi deopotrivă - au eşuat, scrie news.ro.

”Cred că vom vedea lucruri petrecându-se în privinţa păcii”, a adăugat el, sugerând că planul urzit în cel mai mare secret, de peste doi ani, de către ginerele şi consilierul său Jared Kushner ar putea să fie prezentat destul de rapid.

După ce şi-a multiplicat în ultimele săptămâni decizii interpretate drept tot atâtea impulsuri date lui Benjamin Netanyahu, cu care îşi afişează o mare apropiere, miliardarul nu şi-a ascuns satisfacţia să-l vadă învingând din nou.

”Vreau să-l felicit pe Bibi Netanyahu (...). Poate că este un pic cam devreme, dar el a câştigat în mod vizibil”, a declarat Trump în grădina Casei Albe, la o zi după alegerile legislative care l-au plasat pe Netanyahu, în vârstă de 69 de ani, dintre care pe ultimii 13 i-a petrecut la putere, pe calea către cel de- al cincilea mandat de premier.

”El a fost un aliat formidabil, este un prieten”, a continuat locatarul Casei Albe, după care a postat pe Twitter o fotografie în care apar susţinători ai premierului în exerciţiu agitând pancarte cu inscripţia ”Trump” despre care afirmă că ”sărbătoreau victoria” marţi seara.

Proiecţii făcute de presă după numărarea a 97% din voturile exprimate creditau partidul Likud (dreapta) al lui Netanyahu cu tot atâtea mandate (35) cât ale listei Albastru-Alb (centru-dreapta) a lui Benny Gantz.

Însă ele anticipează o majoritate de dreapta în jurul lui Netanyahu, cu 65 din cele 120 de mandate ale viitorului Knesset (Parlament).

În această eventualitate pare puţin probabil ca Reuven Rivlin să-i încredinţeze alcuiva decât lui Netanyahu, în zilele următoare, un mandat să formeze o coaliţie de guvernare.

WATCH NOW: President Trump congratulates Israeli PM Benjamin Netanyahu for his apparent re-election victory before leaving to Texas https://t.co/y9kyb02XFN pic.twitter.com/ezL0TUeXjV