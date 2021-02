Donald Trump revine în prim-plan: Anunţul aşteptat la Conferinţa conservatorilor americani/ VIDEO

Donald Trump revine în prim-planul scenei politice, în faţa unui public conservator, hotărât să reia controlul asupra unui Partid Republican slăbit, care se întreabă care este posibilitatea ca fostul preşedinte să obţină o victrie în 2024, relatează AFP, potrivit news.ro.

Tribunul urmează să ia cuvântul în public pentru prima oară de când a plecat de la Casa Albă, la încheierea Conferinţei Conservatoare (CPAC), marea reuniune anuală a conservatorilor americani, care a început vineri la Orlando.

Al 45-lea preşedinte al Statelor Unite se prezintă pe un teren cucerit - steaguri, şepci şi obiecte arborate de către participanţi încă mai poartă numele Trump, iar o statuie aurită cu efigia miliardarului newyorkez tronează în mijlocul conferinţei.

Însă Partidul Republican îşi afişează totodată disensiunile uriaşe după atacul sângeros de la Capitoliu. După patru ani de mandat Trump, republicanii au pierdur controlul asupra Congresului şi Casei Albe. Iar fostul preşedinte este pătat de o inculpare (”impeachment") cu privire la incitare la insurecţie în atacul de la Capitoliu, la 6 ianuarie.

Atât în rândul aliaţilor, cât şi al opozanţilor săi, răsună aceeaşi întrebare: miliardarul în vârstă de 74 de ani îşi va anunţa, oare, duminică, din nou, candidatura la preşedinţie în 2024? Fără îndoială că nu în mod direct, declară organizatorii, însă tribunul ar urma să flirteze în mod deschis cu această idee.

În primul său discurs de la 20 ianuarie, omul de afaceri urmează să vorbească despre ”viitorul Partidului Republian şi despre mişcarea conservatoare”, declară pentru AFP anturajul său.

”Nu vom crea partide noi, nu ne vom împărţi puterea. Vom fi uniţi şi pternici ca niciodată mai înainte”, ar urma el să spună, potrivit unor fragmente din discurs, prevăzut la ora locală 15.40 (22.40, ora României), obţinute de către Fox News.

Trump ar urma să vobească de asemenea despre imigraţie şi despre ”politicile dezastruoase” ale succesorului său democrat Joe Biden în acest dosar.

