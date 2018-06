Donald Trump și Kim Jong au semnat un document ISTORIC: caracterul său este secret

Preşedintele american Donald Trump şi liderul nord-coreean Kim Jong Un au semnat marţi un ”document destul de cuprinzător”, potrivit locatarului Casei Albe, relatează BBC News.

Citește și: Klaus Iohannis nu cedează presiunilor PSD! Un răspuns în Cazul Kovesi nu va veni rapid (surse)

BBC subliniază că nu se ştie ce conţine acest document ”istoric” şi ”cuprinzător”.

”Am decis să lăsăm trecutul în urmă”, a declarat Kim, potrivit translatorului său.

”lumea va asista la schimbări majore”, a adăugat el.

”Mulţumesc foarte mult, a fost fantastic”, i-a spus Trump lui Kim, zâmbind amândoi şi strângându-şi mâinile.

”Suntem foarte mândri de ceea ce s-a întâmplat astăzi (marţi). Întreaga noastră relaţie cu Coreea de Nord şi peninsula coreeană va fi într-o situaţie mult diferită decât a fost în trecut”, a declarat şeful statului american.

După ce au semnat, zâmbit şi dat mâna, cei doi lideri au plecat mai departe.

Trump a anunţat că exemplare ale documentului semnat urmau să fie distribuite presei în scurt timp.

BREAKING: Pres. Trump, Kim Jong Un sign what Trump calls "very important document" – though he did not disclose what it was exactly.



"I think our whole relationship with N. Korea and the Korean Peninsula…it's going to be a very different relationship than it has in the past." pic.twitter.com/QVVLIn1gzU