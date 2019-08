Donald Trump Trump critică dur Hollywoodul şi elitele sale 'rasiste' (VIDEO)

Donald Trump a criticat dur vineri Hollywoodul, "rasist în cel mai înalt grad" potrivit preşedintelui american, care pare să vizeze, fără a-l numi, un film controversat în care "liberali" bogaţi organizează partide de vânătoare pentru uciderea unor "oameni normali", relatează AFP preluat de agerpres.

Intitulat "The Hunt", filmul în chestiune, care urmează să fie lansat la sfârşitul lui septembrie în SUA, este calificat drept o satiră foarte violentă a profundei fracturi politice care îi divizează pe republicani şi democraţi.În film, oameni din popor, proveniţi din bastioane tradiţionale ale Partidului Republican al lui Donald Trump (Wyoming, Mississippi, etc.) se trezesc pe un câmp, într-o zonă necunoscută. Ei sunt urmăriţi de vânători proveniţi din "elita" norocoasă, care îi lichidează fără milă de dragul distracţiei.Filmul a provocat deja o polemică după recentele atacuri armate care au îndoliat SUA şi studiourile Universal i-au suspendat promovarea."Hollywoodul liberal este rasist în cel mai înalt grad şi are o mare furie şi ură!", a postat pe Twitter Donald Trump."Filmul care va ieşi încearcă să aprindă focul şi să provoace haosul", a adăugat el, fără a se referi totuşi explicit la "The Hunt"."Îşi creează propria lor violenţă şi apoi aruncă responsabilitatea asupra altora. Ei sunt adevăraţii rasişti şi sunt foarte răi pentru ţara noastră", a conchis preşedintele american, el însuşi acuzat cu regularitate de rasism.În "The Hunt", vânătorii bogaţi îşi numesc uneori victimele cu apelativul "deplorabili", un termen utilizat în timpul campaniei prezidenţiale din 2016 de Hillary Clinton pentru a-i desemna pe militanţii cei mai extremişti ai lui Trump."Noi plătim pentru tot, deci această ţară ne aparţine", spune unul dintre personajele din clipul de promovare a filmului, ale cărei vedete sunt Hilary Swank şi Betty Gilpin.Totuşi, potrivit sinopsisului oficial, filmul nu este complet în avantajul privilegiaţilor liberali, întrucât una dintre prăzi reuşeşte să le scape şi începe la rândul ei să-şi vâneze torţionarii, eliminându-i unul după altul.