Donald Trump voia un zid electrificat, un șanț cu aligatori sau șerpi la granița cu Mexicul

Donald Trump a sugerat o serie de măsuri extreme pentru a descuraja imigranții care încearcă să pătrundă pe teritoriul SUA, inclusiv construirea unui zid electrificat, cu un șanț cu aligatori sau șerpi, la frontiera cu Mexicul, afirmă autorii unei cărți publicate de jurnaliști de la The New York Times.

Cartea, intitulată "Border Wars: Inside Trump's Assault on Immigration" (Războaie de Frontieră: În interiorul asaltului lui Trump împotriva imigrației), scrisă reporterii Michael Shear și Julie Davis, are la bază declarații făcute de mai mulți oficiali anonimi, și a fost publicată de publicația The New York Times.

Citește și: Nimeni nu se aștepta la asta! S-a despărtiț Elena Băsescu

Potrivit unui fragment din lucrare, președintele a sugerat, în discuții private cu consilierii săi, că militarii americani ar trebui să împuște imigranții în picioare pentru a îi încetini, însă consilierii i-au spus că acest lucru ar fi ilegal.

Anterior, Trump a sugerat în afirmații publice că militarii americani ar trebui să împuște imigranții care aruncă cu pietre.

Citește și: Klaus Iohannis o distruge pe Viorica Dăncilă! Acuzații grave

Potrivit autorilor, Trump a sugerat și alte măsuri extreme, informează mediafax.ro.

"În privat, președintele a discutat deseori despre fortificarea zidului de la frontieră cu un șanț umplut cu apă, populat cu șerpi sau aligatori", se arată într-un fragment.

Citește și: Avocatul Poporului intervine în cazul Caracal! De la Ministerul de Interne nu am primit încă răspuns

"Voia un zid electrificat, cu țepe în vârf, care să poată pătrunde în carne", au adăugat autorii.

Combaterea imigrației ilegale este o prioritate a Administrației Donald Trump, iar construirea unui zid la frontiera cu Mexicul a fost una dintre promisiunile cele mai frecvente din timpul campaniei lui Trump în 2016.

Citește și: Alexandru Cumpănașu intră la rupere! Iohannis vrea destabilizarea totală a României .