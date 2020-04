Donează pentru linia întâi - Metropolitan Life donează un milion de lei în campania

Unul dintre cei mai importanţi jucători ai pieţei asigurărilor de viaţă şi pensiilor private din România, Metropolitan Life, alocă un milion de lei în cadrul campaniei "Donează pentru linia întâi", pentru a veni în sprijinul medicilor, cadrelor militare şi poliţiştilor care luptă împotriva epidemiei de coronavirus COVID-19, în România, potrivit Agerpres.

"În special acum, protecţia rămâne elementul definitoriul al ADN-ului nostru. Grija faţă de oameni şi dorinţa de a-i proteja sunt esenţiale pentru întreaga activitate Metropolitan Life, iar în faţa provocării create de pandemia coronavirus asupra comunităţii, este datoria noastră să fim alături de cei care au nevoie. Împreună cu partenerii de încredere de la eMAG, Banca Transilvania, Mobexpert şi BitDefender, ne dorim să oferim sprijin eroilor din linia întâi care depun eforturi imense pentru noi toţi. Deşi izolaţi, suntem mai uniţi ca niciodată în lupta noastră pentru viaţă", susţine Carmina Dragomir, CEO Metropolitan Life.Platforma "Donează pentru linia întâi", o iniţiativă Banca Transilvania, Mobexpert, BitDifender şi eMag, la care Metropolitan Life se alătură ca partener, reprezintă una dintre cele mai ample linii de donaţii din România.Până în prezent, donaţiile cumulează aproape 7 milioane lei, cu implicarea a peste 1.100 de companii şi a mai mult de 20.000 de persoane fizice.Potrivit sursei citate, necesarul de produse este centralizat săptămânal de către Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă (DSU) în colaborare cu Ministerul Sănătăţii şi are în vedere necesităţile de bază pentru cei expuşi direct riscului de infectare. Astfel, 350.000 de măşti N95 (FFP2) cu grad ridicat de protecţie au fost donate medicilor din spitale.De asemenea, peste 5 milioane de măşti de protecţie cu trei pliuri au fost distribuite către medici de familie, poliţişti, jandarmi şi militari prin intermediul DSU.Donaţiile se pot face online sau prin transfer bancar, pe www.emag.ro/doneaza, iar informaţii despre sumele donate, produsele şi preţul lor, precum şi despre beneficiarii către care au fost distribuite, sunt centralizate în timp real şi făcute publice direct pe platformă.Datele centralizate până la acest moment arată că majoritatea donaţiilor raportat la numărul de locuitori au provenit din Voluntari, Floreşti, Popeşti Leordeni, Otopeni şi Bucureşti. Totodată, localităţile care au contribuit cel mai mult prin donaţii sunt: Bucureşti, Cluj-Napoca, Timişoara, Constanţa şi Iaşi.Metropolitan Life este parte a MetLife, Inc., una dintre cele mai mari companii de asigurări de viaţă din lume, şi sucursala a companiei irlandeze Metlife Europe d.a.c..Înfiinţată în anul 1868, MetLife oferă, la nivel global, asigurări de viaţă, planuri de pensii, beneficii pentru angajaţi şi servicii de administrare a activelor. Cu aproximativ 100 de milioane de clienţi, MetLife are operaţiuni deschise în aproape 50 de ţări şi deţine poziţii de conducere în pieţe din Japonia, America Latină, Asia, Europa şi Orientul Mijlociu.În România, Metropolitan Life are peste 21 ani de activitate pe piaţa de asigurări de viaţă şi 2,5 milioane de clienţi beneficiază de asigurări de viaţă şi pensii private obligatorii oferite de către companie pe plan local.