DOREL lovește din nou - Nouă treceri de pietoni pe o stradă de 300 de metri, la Suceava

Nouă treceri de pietoni au fost marcate pe strada Bogdan Vodă din Suceava, o cale rutieră asfaltată recent, care are doar 300 de metri. La fiecare intersecție este o trecere de pietoni, proiectul fiind implementat de Primăria orașului, transmite corespondentul MEDIAFAX.

Strada Bogdan Vodă, din Suceava, are doar 300 de metri, a fost asfaltată recent și pe carosabil au fost marcate nouă treceri de pietoni, ceea ce îngreunează traficul.

Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, recunoaște că lucrarea “este de domeniul lui Dorel” însă spune că acesta s-a făcut conform aviziului Poliției Rutiere.

„Această stradă, Bogdan Vodă, care era o stradă de pământ și pe care noi am asfaltat-o în acest an, se intersectează cu mai multe străduțe. Poliția Rutieră a spus că la fiecare intersecție cu aceste străduțe să fie puse treceri de pietoni pentru ca elevii să fie în siguranță. Așa a fost proiectul, așa a fost punctul de vedere al Poliției Rutiere, care a avizat proiectul. S-au făcut treceri de pietoni la fiecare străduță care se intersectează cu strada Bogdan Vodă. Este de domeniul lui Dorel, dar e cu aviz de data aceasta... Astăzi (luni – n.r.) am aflat și eu că sunt atât de multe. Strada s-a finalizat recent, știam că trebuie să se marcheze, am rămas și eu surprins. Am verificat proiectul, așa este avizul, poliția a spus că pentru că este o stradă care se intersectează cu foarte multe străduțe și pentru siguranța copiilor care circulă în zonă, fiind o zonă cu foarte mulți copii, să se facă treceri de pietoni la fiecare străduță”, a declarat, luni, pentru corespondentul MEDIAFAX, primarul municipiului Suceava, Ion Lungu.

Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Suceava spun însă că au avizat proiectul de modernizare a străzii și nu marcajele rutiere, ba, mai mult, constructorul a fost amendat pentru că a făcut lucrări fără avizul lor și pentru nesemnalizarea corespunzătoare a lucrărilor.

„Colegii mei au fost în luna august la fața locului, au constat o serie de deficiențe, au luat legătura cu constructorul, i le-au comunicat și au aplicat și sancțiuni contravenționale pentru efectuarea de lucrări fără autorizația serviciului rutier și pentru nesemnalizarea corespunzătoare a lucrărilor întrucât s-au apucat să marcheze prea aproape una față de alta trecerile de pietoni. A fost un proiect din 2015 care a fost avizat, însă colegii mei de la Serviciul Rutier au aprobat efectuarea de lucrări – asfaltare, modernizare, nu amplasarea trecerilor de pietoni. Trecerile de pietoni nu au fost avizate. Constructorul era obligat să vină și să solicite aviz pentru fiecare în parte”, a declarat, la rândul său, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Suceava, Corina Dumitraș.

Strada Bogdan Vodă a fost asfaltată în 2018, lucrările fiind finalizate la sfârșitul lunii octombrie, iar zilele trecute strada a fost marcată și semnalizată, investiția depășind 300.000 de lei.

Nouă treceri de pietoni au fost marcate pe strada Bogdan Vodă din Suceava, o cale rutieră asfaltată recent, care are doar 300 de metri. La fiecare intersecție este o trecere de pietoni, proiectul fiind implementat de Primăria orașului, transmite corespondentul MEDIAFAX.

Strada Bogdan Vodă, din Suceava, are doar 300 de metri, a fost asfaltată recent și pe carosabil au fost marcate nouă treceri de pietoni, ceea ce îngreunează traficul.

Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, recunoaște că lucrarea “este de domeniul lui Dorel” însă spune că acesta s-a făcut conform aviziului Poliției Rutiere.

„Această stradă, Bogdan Vodă, care era o stradă de pământ și pe care noi am asfaltat-o în acest an, se intersectează cu mai multe străduțe. Poliția Rutieră a spus că la fiecare intersecție cu aceste străduțe să fie puse treceri de pietoni pentru ca elevii să fie în siguranță. Așa a fost proiectul, așa a fost punctul de vedere al Poliției Rutiere, care a avizat proiectul. S-au făcut treceri de pietoni la fiecare străduță care se intersectează cu strada Bogdan Vodă. Este de domeniul lui Dorel, dar e cu aviz de data aceasta... Astăzi (luni – n.r.) am aflat și eu că sunt atât de multe. Strada s-a finalizat recent, știam că trebuie să se marcheze, am rămas și eu surprins. Am verificat proiectul, așa este avizul, poliția a spus că pentru că este o stradă care se intersectează cu foarte multe străduțe și pentru siguranța copiilor care circulă în zonă, fiind o zonă cu foarte mulți copii, să se facă treceri de pietoni la fiecare străduță”, a declarat, luni, pentru corespondentul MEDIAFAX, primarul municipiului Suceava, Ion Lungu.

Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Suceava spun însă că au avizat proiectul de modernizare a străzii și nu marcajele rutiere, ba, mai mult, constructorul a fost amendat pentru că a făcut lucrări fără avizul lor și pentru nesemnalizarea corespunzătoare a lucrărilor.

„Colegii mei au fost în luna august la fața locului, au constat o serie de deficiențe, au luat legătura cu constructorul, i le-au comunicat și au aplicat și sancțiuni contravenționale pentru efectuarea de lucrări fără autorizația serviciului rutier și pentru nesemnalizarea corespunzătoare a lucrărilor întrucât s-au apucat să marcheze prea aproape una față de alta trecerile de pietoni. A fost un proiect din 2015 care a fost avizat, însă colegii mei de la Serviciul Rutier au aprobat efectuarea de lucrări – asfaltare, modernizare, nu amplasarea trecerilor de pietoni. Trecerile de pietoni nu au fost avizate. Constructorul era obligat să vină și să solicite aviz pentru fiecare în parte”, a declarat, la rândul său, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Suceava, Corina Dumitraș.

Strada Bogdan Vodă a fost asfaltată în 2018, lucrările fiind finalizate la sfârșitul lunii octombrie, iar zilele trecute strada a fost marcată și semnalizată, investiția depășind 300.000 de lei.

Nouă treceri de pietoni au fost marcate pe strada Bogdan Vodă din Suceava, o cale rutieră asfaltată recent, care are doar 300 de metri. La fiecare intersecție este o trecere de pietoni, proiectul fiind implementat de Primăria orașului, transmite corespondentul MEDIAFAX.

Strada Bogdan Vodă, din Suceava, are doar 300 de metri, a fost asfaltată recent și pe carosabil au fost marcate nouă treceri de pietoni, ceea ce îngreunează traficul.

Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, recunoaște că lucrarea “este de domeniul lui Dorel” însă spune că acesta s-a făcut conform aviziului Poliției Rutiere.

„Această stradă, Bogdan Vodă, care era o stradă de pământ și pe care noi am asfaltat-o în acest an, se intersectează cu mai multe străduțe. Poliția Rutieră a spus că la fiecare intersecție cu aceste străduțe să fie puse treceri de pietoni pentru ca elevii să fie în siguranță. Așa a fost proiectul, așa a fost punctul de vedere al Poliției Rutiere, care a avizat proiectul. S-au făcut treceri de pietoni la fiecare străduță care se intersectează cu strada Bogdan Vodă. Este de domeniul lui Dorel, dar e cu aviz de data aceasta... Astăzi (luni – n.r.) am aflat și eu că sunt atât de multe. Strada s-a finalizat recent, știam că trebuie să se marcheze, am rămas și eu surprins. Am verificat proiectul, așa este avizul, poliția a spus că pentru că este o stradă care se intersectează cu foarte multe străduțe și pentru siguranța copiilor care circulă în zonă, fiind o zonă cu foarte mulți copii, să se facă treceri de pietoni la fiecare străduță”, a declarat, luni, pentru corespondentul MEDIAFAX, primarul municipiului Suceava, Ion Lungu.

Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Suceava spun însă că au avizat proiectul de modernizare a străzii și nu marcajele rutiere, ba, mai mult, constructorul a fost amendat pentru că a făcut lucrări fără avizul lor și pentru nesemnalizarea corespunzătoare a lucrărilor.

„Colegii mei au fost în luna august la fața locului, au constat o serie de deficiențe, au luat legătura cu constructorul, i le-au comunicat și au aplicat și sancțiuni contravenționale pentru efectuarea de lucrări fără autorizația serviciului rutier și pentru nesemnalizarea corespunzătoare a lucrărilor întrucât s-au apucat să marcheze prea aproape una față de alta trecerile de pietoni. A fost un proiect din 2015 care a fost avizat, însă colegii mei de la Serviciul Rutier au aprobat efectuarea de lucrări – asfaltare, modernizare, nu amplasarea trecerilor de pietoni. Trecerile de pietoni nu au fost avizate. Constructorul era obligat să vină și să solicite aviz pentru fiecare în parte”, a declarat, la rândul său, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Suceava, Corina Dumitraș.

Strada Bogdan Vodă a fost asfaltată în 2018, lucrările fiind finalizate la sfârșitul lunii octombrie, iar zilele trecute strada a fost marcată și semnalizată, investiția depășind 300.000 de lei.Nouă treceri de pietoni au fost marcate pe strada Bogdan Vodă din Suceava, o cale rutieră asfaltată recent, care are doar 300 de metri. La fiecare intersecție este o trecere de pietoni, proiectul fiind implementat de Primăria orașului, transmite corespondentul MEDIAFAX.

Strada Bogdan Vodă, din Suceava, are doar 300 de metri, a fost asfaltată recent și pe carosabil au fost marcate nouă treceri de pietoni, ceea ce îngreunează traficul.

Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, recunoaște că lucrarea “este de domeniul lui Dorel” însă spune că acesta s-a făcut conform aviziului Poliției Rutiere.

„Această stradă, Bogdan Vodă, care era o stradă de pământ și pe care noi am asfaltat-o în acest an, se intersectează cu mai multe străduțe. Poliția Rutieră a spus că la fiecare intersecție cu aceste străduțe să fie puse treceri de pietoni pentru ca elevii să fie în siguranță. Așa a fost proiectul, așa a fost punctul de vedere al Poliției Rutiere, care a avizat proiectul. S-au făcut treceri de pietoni la fiecare străduță care se intersectează cu strada Bogdan Vodă. Este de domeniul lui Dorel, dar e cu aviz de data aceasta... Astăzi (luni – n.r.) am aflat și eu că sunt atât de multe. Strada s-a finalizat recent, știam că trebuie să se marcheze, am rămas și eu surprins. Am verificat proiectul, așa este avizul, poliția a spus că pentru că este o stradă care se intersectează cu foarte multe străduțe și pentru siguranța copiilor care circulă în zonă, fiind o zonă cu foarte mulți copii, să se facă treceri de pietoni la fiecare străduță”, a declarat, luni, pentru corespondentul MEDIAFAX, primarul municipiului Suceava, Ion Lungu.

Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Suceava spun însă că au avizat proiectul de modernizare a străzii și nu marcajele rutiere, ba, mai mult, constructorul a fost amendat pentru că a făcut lucrări fără avizul lor și pentru nesemnalizarea corespunzătoare a lucrărilor.

„Colegii mei au fost în luna august la fața locului, au constat o serie de deficiențe, au luat legătura cu constructorul, i le-au comunicat și au aplicat și sancțiuni contravenționale pentru efectuarea de lucrări fără autorizația serviciului rutier și pentru nesemnalizarea corespunzătoare a lucrărilor întrucât s-au apucat să marcheze prea aproape una față de alta trecerile de pietoni. A fost un proiect din 2015 care a fost avizat, însă colegii mei de la Serviciul Rutier au aprobat efectuarea de lucrări – asfaltare, modernizare, nu amplasarea trecerilor de pietoni. Trecerile de pietoni nu au fost avizate. Constructorul era obligat să vină și să solicite aviz pentru fiecare în parte”, a declarat, la rândul său, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Suceava, Corina Dumitraș.

Strada Bogdan Vodă a fost asfaltată în 2018, lucrările fiind finalizate la sfârșitul lunii octombrie, iar zilele trecute strada a fost marcată și semnalizată, investiția depășind 300.000 de lei.

Nouă treceri de pietoni au fost marcate pe strada Bogdan Vodă din Suceava, o cale rutieră asfaltată recent, care are doar 300 de metri. La fiecare intersecție este o trecere de pietoni, proiectul fiind implementat de Primăria orașului, transmite corespondentul MEDIAFAX.

Strada Bogdan Vodă, din Suceava, are doar 300 de metri, a fost asfaltată recent și pe carosabil au fost marcate nouă treceri de pietoni, ceea ce îngreunează traficul.

Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, recunoaște că lucrarea “este de domeniul lui Dorel” însă spune că acesta s-a făcut conform aviziului Poliției Rutiere.

„Această stradă, Bogdan Vodă, care era o stradă de pământ și pe care noi am asfaltat-o în acest an, se intersectează cu mai multe străduțe. Poliția Rutieră a spus că la fiecare intersecție cu aceste străduțe să fie puse treceri de pietoni pentru ca elevii să fie în siguranță. Așa a fost proiectul, așa a fost punctul de vedere al Poliției Rutiere, care a avizat proiectul. S-au făcut treceri de pietoni la fiecare străduță care se intersectează cu strada Bogdan Vodă. Este de domeniul lui Dorel, dar e cu aviz de data aceasta... Astăzi (luni – n.r.) am aflat și eu că sunt atât de multe. Strada s-a finalizat recent, știam că trebuie să se marcheze, am rămas și eu surprins. Am verificat proiectul, așa este avizul, poliția a spus că pentru că este o stradă care se intersectează cu foarte multe străduțe și pentru siguranța copiilor care circulă în zonă, fiind o zonă cu foarte mulți copii, să se facă treceri de pietoni la fiecare străduță”, a declarat, luni, pentru corespondentul MEDIAFAX, primarul municipiului Suceava, Ion Lungu.

Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Suceava spun însă că au avizat proiectul de modernizare a străzii și nu marcajele rutiere, ba, mai mult, constructorul a fost amendat pentru că a făcut lucrări fără avizul lor și pentru nesemnalizarea corespunzătoare a lucrărilor.

„Colegii mei au fost în luna august la fața locului, au constat o serie de deficiențe, au luat legătura cu constructorul, i le-au comunicat și au aplicat și sancțiuni contravenționale pentru efectuarea de lucrări fără autorizația serviciului rutier și pentru nesemnalizarea corespunzătoare a lucrărilor întrucât s-au apucat să marcheze prea aproape una față de alta trecerile de pietoni. A fost un proiect din 2015 care a fost avizat, însă colegii mei de la Serviciul Rutier au aprobat efectuarea de lucrări – asfaltare, modernizare, nu amplasarea trecerilor de pietoni. Trecerile de pietoni nu au fost avizate. Constructorul era obligat să vină și să solicite aviz pentru fiecare în parte”, a declarat, la rândul său, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Suceava, Corina Dumitraș.

Strada Bogdan Vodă a fost asfaltată în 2018, lucrările fiind finalizate la sfârșitul lunii octombrie, iar zilele trecute strada a fost marcată și semnalizată, investiția depășind 300.000 de lei.