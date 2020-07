Dosar de trafic internațional de autoturisme în Prahova - Douăzeci de persoane au fost duse la audieri

Douăzeci de persoane au fost duse, marţi, la audieri în urma unor percheziţii efectuate într-un dosar privind traficul internaţional cu autoturisme în care este implicat şi un jandarm de la Gruparea Mobilă Ploieşti.

Potrivit unui comunicat al Inspectoratului Judeţean de Poliţie Prahova, şapte percheziţii domiciliare au fost efectuate de poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale Prahova, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului Militar de pe lângă Tribunalul Militar Bucureşti, în municipiul Ploieşti şi în oraşul Plopeni.De la adresele vizate au fost ridicate mai multe bunuri susceptibile a proveni din activitatea infracţională, precum telefoane şi înscrisuri (documente specifice înmatriculării de vehicule, contracte de vânzare-cumpărare, facturi)."Acţiunea a vizat o grupare specializată în trafic internaţional cu auto furate din străinătate, în cauză fiind efectuate cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de tăinuire, fals material în înscrisuri oficiale, fals sub semnătură privată şi uz fals. În fapt, începând cu anul 2019, persoanele bănuite ar fi achiziţionat autoturisme despre care cunoşteau că provin din săvârşirea unor fapte penale, solicitând unor terţe persoane falsificarea seriei de şasiu şi a documentelor de identificare ale acestora, în vederea valorificării pe teritoriul României, în scopul obţinerii de profit. Totodată, la cererea unor persoane interesate, ar fi solicitat şi întocmirea de documente specifice falsificate (card valabilitate inspecţie tehnică periodică şi poliţă de asigurare de răspundere civilă obligatorie), aparent emise de autorităţile bulgare, necesare circulaţiei autovehiculelor înmatriculate în Bulgaria pe drumurile publice din România", spun anchetatorii.În acest dosar este implicat şi un subofiţer din cadrul Grupării Mobile de Jandarmi Ploieşti, care în timpul liber desfăşoară activităţi de tractări auto, au declarat, pentru AGERPRES, surse judiciare.Un număr de 20 de persoane au fost aduse la sediul Poliţiei pentru audieri.La activităţi au participat şi poliţişti din cadrul Serviciului pentru Acţiuni Speciale Prahova, iar suportul de specialitate a fost asigurat de Direcţia Operaţiuni Speciale din Poliţia Română.