Dosar penal întocmit după ce un consilier judeţean PSD a reclamat că a fost agresat de un coleg de partid

Incidentul s-a petrecut într-un bar din municipiul Huşi, unde cei doi social-democraţi, împreună cu alţi colegi de partid, au mers după ce au participat împreună la manifestările dedicate zilei de 24 Ianuarie."Pe 24 ianuarie, ora 14.41, Poliţia Municipiului Huşi a fost sesizată, prin SNUAU 112, de către un bărbat de 42 de ani, din municipiul Vaslui, cu privire la faptul că, în aceeaşi zi, în timp ce se afla într-un local de alimentaţie publică din municipiul Huşi, ar fi fost agresat, fiind indicat şi un prezumtiv autor. Totodată, persoana vătămată a sesizat şi faptul că, ar fi fost deposedată de un telefon mobil, de către acelaşi prezumtiv autor. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de lovire sau alte violenţe şi furt, urmând a fi efectuate cercetări pentru stabilirea împrejurărilor în care s-au produs faptele sesizate şi dispunerea măsurilor legale", au transmis reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vaslui.După ce în spaţiul public a fost relatat incidentul, managerul Spitalului municipal Huşi a declarat că sunat la 112 pentru a-l linişti pe colegul său, cu care a avut de fapt doar o dispută verbală."Am fost şocat când am văzut în presă ce amploare s-a dat unei discuţii între doi prieteni. De la o discuţie pe un ton mai înflăcărat până la scaune în cap şi pumni în gură, e distanţă foarte mare. E furtună într-un pahar cu apă. Am sunat la 112, efectiv i-am spus că dacă nu se linişteşte, sun la 112 şi asta am făcut. Era o dispută verbală, sub nicio formă alte chestiuni. (...) Eram doar noi doi într-o dispută prietenească de-a dreptul, o dispută verbală. Că te mai gratulezi cu anumite amabilităţi, asta e o altă poveste, dar de aici până la ce amploare s-a dat, nu ştiu de unde atâta improvizaţie", a declarat, pentru AGERPRES, Bogdan Popa.